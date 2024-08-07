Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temu Açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde gümrük muafiyet sınırlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yapılmıştı. İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO Hazır Giyim Fuarı'na katıl Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kamuoyunda "Temu düzenlemesi" olarak bilinen ek vergilere dair açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı, Temu Hakkında Önemli Açıklama Yaptı

CNBC-e'deki habere göre Bakan Bolat, IFCO Hazır Giyim Fuarı'nda yaptığı açıklamada "Amacımız, üreten kesime olumsuz pazar kaybı yaratmamak" şeklinde konuştu.

Bakan Ömer Bolat, "Yılın ikinci yarısı için ihracatçılara ilave bütçe desteği talebinde bulunduk" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam ett:

"Küresel talep hızlandıkça ihracatçıların siparişleri artacak. Bütün amacımız, fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önlemek."

Yurt Dışından Alışverişe Ek Gümrük Vergisi Getirildi

Gümrük muafiyet sınırlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Resmî Gazete üzerinden yayınlanan karara göre yurt dışından Türkiye'ye gönderilen eşyalarda uygulanan gümrük vergisi muafiyet sınırı 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Buna göre;

Avrupa Birliği Ülkelerinden Gelen Eşyalar: 30 Euro'yu aşan değere sahip eşyalar için yüzde 18 yerine yüzde 30 oranında vergi uygulanacak.

Diğer Ülkelerden Gelen Eşyalar: 30 Euro'yu aşan değere sahip eşyalar için yüzde 30 yerine yüzde 60 oranında vergi uygulanacak.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kapsamındaki Eşyalar: 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanunu'na ekli listedeki eşyalar için yukarıdaki oranlara ek olarak %20 oranında vergi tahsil edilecek.

Karar 21 Ağustos 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.