Ticaret Bakanlığından ChatGPT Reklamlarına Ceza!

Son zamanlarda yapay zekânın hayatımızdaki yerini kuşkusuz herkes fark etmiştir. Her ne kadar olumlu yönleri olsa da yapay zekânın kötü amaçlı kullanımları da oldu. Mesela öğrencilerin kopya ödevleri ve türlü dolandırıcılıklar buna örnek verilebilir.

ChatGPT'ye danışarak ortaya özgün olmayan işler çıkaran firmalar da belirdi. Bazı reklam şirketleri ChatGPT'ye yazdırdıkları reklamları çekti ve yayınladı. Bunu fark eden Ticaret Bkanalığı, ceza yazdı.

12 Milyon TL Para Cezası!

Ticaret Bakanlığı yönetiminde çalışan Reklam Kurulu, bu ay bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ChatGPT ile oluşturulan bazı reklamların olduğu fark edildi ve inceleme başlatıldı. Yapay zekâ ile oluşturulan reklamlar için üç reklama ceza kesildi.

138 reklam çalışmasından 120'sine mevzuzata aykırı olduğu gerekçesiyle 12 milyon TL para cezası yazıldı. Reklamlar hakkında durdurma kararı çıkartıldı. 120 reklam çalışmasına yazılan toplam idari para cezası 12.231. 507 TL olarak kaydedildi.

Reklam firmalarına yazılan para cezası hakkında Reklam Kurulu şöyle bir açıklama yaptı:

"Kurul toplantısında 'ChatGPT' isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uygulanmıştır."

ChatGPT, daha önce de birçok konuda gündeme geldi. Ancak Ticaret Bakanığının yapay zekâ ile oluşturulan içeriklerin yayınlanması konusundaki bu hassasiyeti, reklam sektöründe bir süre daha gündemde kalacak.

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