Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Mağdur Eden E-Ticaret Şirketlerine Ceza Yağdırdı!

Ülkemizde tüketicinin mağdur edilmemesi için sıkı yaptırımlar devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı, kuralları çiğneyen ve tüketicileri mağdur eden e-ticaret firmalarına adeta ceza yağdırdı. İşte ayrıntılar!

Ticaret Bakanlığı, Tüketiciyi Mağdur Eden 40 E-Ticaret Firmasına 230 Milyon TL Para Cezası Verdi

Ticaret Bakanlığı, 2024'ün ilk yarısında tüketiciyi mağdur ettiği tespit edilen 40 e-ticaret firmasına yaklaşık 230 milyon TL idari para cezası verdiğini duyurdu. Bakanlık cezaların tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruma amacıyla yapılan denetimler kapsamında verildiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı Tüketicileri Mağdur Eden E-Ticaret Firmalarına Geçit Vermiyor. 2024 Yılının İlk Yarısında 40 Firma İçin 230 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı.



(29.07.2024) pic.twitter.com/WyHkGbMOC3 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 29, 2024

Bu cezaların ardındaki nedenler, tüketicinin bilgisi olmaksızın ürünün stokta bulunmadığı gerekçesiyle yapılan sipariş iptalleri, satın alınan ürünlerin mevzuatta belirtilen süre içerisinde teslim edilmemesi ve bu sürelere uyulmaması nedeni ile tüketiciler tarafından feshedilen sözleşmelere ilişkin bedel iadesinin süresi içerisinde yapılmaması şeklinde sıralandı.

Son olarak, tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğinin altı çizildi.