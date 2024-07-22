Ticaret Bakanlığı Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Acımadı!

Ülkemizde tüketiciyi aldatan reklamlara ve haksız ticari uygulamalara yönelik sert duruş devam ediyor. Son gelen bilgiler, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu'nun yılın ilk 7 ayında bu tür uygulamalar yapan işletmelere on milyonlarca liralık para cezası kesti.

Reklam Kurulu, Aldatıcı Reklamlara ve Haksız Ticari Uygulamalara 149 Milyon Lira Ceza Kesti

NTV'nin haberine göre, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, yılın ilk 7 ayında tüketiciyi aldatan reklam verenlere veya haksız ticari uygulamalara imza atan firmalara durdurma ve para cezası verdi. Yapılan açıklamada, kurulun bu dönemde toplamda 1064 dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 927 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, 148 milyon 783 bin 980 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bununla birlikte "indirim marketi" olarak bilinen perakende işletmelerin internet sitelerine de idari yaptırım uygulandı.