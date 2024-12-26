Ticaret Bakanlığı, Facebook ve Instagram'daki Bazı Hesaplara Erişim Engeli Getirdi! İşte Nedeni!

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ve taşıt ilanları için geçtiğimiz yıllarda uygulamaya başladığı yeni bir yürürlülük kapsamında ünlü sosyal medya ağlarına gözüne kestirdi. Bakanlık, Facebook ve Instagram'a adeta para cezaları yağdırırken, platformda uygunsuz ev ve araç ilanları paylaşan bazı sayfalara erişim engeli getirdi.

Yapılan açıklamalara göre Meta bünyesindeki platformlara kesilen cezalar ve sayfalara getirilen erişim engellerinin arkasında, bakanlığın yeni elektronik ilan doğrulama sistemi (EİDS) yatıyor.

Kimlik Doğrulaması Yapmayan İlan Sayfalarına Erişim Engeli Getirildi

Bilmeyenler için Ticaret Bakanlığı, 2023 yılında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) isimli yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Söz konusu sistem, sosyal medya platformlarında gayrimenkul ve otomobil gibi taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşan sayfaların kimlik ve yetki doğrulama yapmasını zorunlu kılıyordu.

Ticaret Bakanlığı, yeni düzenlemesi kapsamında bir dizi ihalin tespit edildiği Facebook ve Instagram platformlarına idari para cezası uyguladığın açıkladı. Bakanlık ayrıca, kimlik doğrulaması yapmayan bazı ilan sayfalarına erişim engeli getirdiği duyurdu.

Söz konusu ceza uygulaması bir ilk değil. Bakanlık, yaptığı açıklamada kimlik doğrulamaların 1 Kasım 2023’ten beri yapıldığını ve bu süreçte toplamda şimdi 1.426 farklı ilan sayfasına erişim engeli getirdiğini belirtti.

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