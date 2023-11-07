Ticaret Bakanlığı, İnternetten Satılan Kozmetik Ürünleri Denetleyecek!

Ticaret Bakanlığı, son dönemlerde artış gösteren internet alışverişleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Bundan sonra internet üzerinden kozmetik ürün satışları ve tanıtımları bakanlık tarafından denetlenecek.

Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

Son dönemde özellikle Dilan Polat ve ailesinin kozmetik ürün satışlarında etkin rol oynaması ve birçok suçtan gündeme gelmesinin ardından gözler diğer fenomenlere çevrildi.

İnternet üzerinden kozmetik ürün satışı veya tanıtımı yapan fenomenlerin sayısı olduça fazla. Tüketicilerin fenomenlerden etkilenerek internet üzerinden alışveriş yapması da elektronik bir piyasanın oluşmasına sebep oldu.

Ticaret Bakanlığı ise piyasanın denetlenmesi için yeni bir karar aldı. "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"" ile internet üzerinden gerçekleştirilen kozmetik ürünler denetlenecek.

Ayırca kanunun alt mevzuatı olarak hazırlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı" da tanıtıldı.

Taslağa göre uzaktan iletişim araçları ile piyasaya arz edilen ürünlerin şikâyet üzerine veya resen denetlenmesinin, işletmecilerin denetimi yapan yetkili kuruluşlarla iş birliği yapmasının ve yetkili kuruluşların denetim için gerektiğinde gizli satın alma yoluyla numune elde edebilmesinin sağlanması amaçlandı.

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