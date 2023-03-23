Ticaret Bakanlığı'ndan 'Airfryer' İthalatıyla İlgili Yeni Karar!

Ticaret Bakanlığı son yaptığı açıklamada 23 Nisan itibariyle ülkemizde ithal edilen bazı elektrikli ev cihazları için gözetim uygulanacağını duyurdu.

Bu yeni gözetim uygulaması, birim gümrük değeri tebliğle belirlenen robot süpürge, airfryer, çay ve kahve makineleri, ütü, gazlı ocaklar, ısıtıcılar, fritöz, ızgara ve ekmek kızartma makineleri, kettle, meyve-sebze presleri ve şarjlı süpürgeleri kapsıyor. Bu karar, belirtilen cihazlar dışında, mikserler, meyve-sebze presleri, su ısıtıcıları, ısıtma hava perdeleri, ısıtıcı ve sobalar, pişirme sacları, tost makineleri ve ekmek kızartma makineleri gibi diğer elektrikli ev cihazlarını da kapsayacak.

Elektrikli Ev Cihazlarına İlişkin Yeni Gözetim Kararı

Yeni alınan kararla birlikte birim gümrük değeri adet başına 10 ila 200 doların altında olan bu cihazlar için ithalatçı firmaların Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce düzenlenecek olan gözetim belgesi almaları zorunlu hâle getirildi. Gözetim belgesi olmadan, 200 doların altındaki robot/akıllı süpürgeler, 100 doların altındaki airfryer'lar, 75 doların altındaki gazlı ocaklar, 125 doların altındaki fırınlar, 100 doların altındaki şarjlı süpürgeler, 35 doların altındaki ütüler, 50 doların altındaki kahve ve 32 doların altındaki çay makineleri gibi elektrikli ev cihazları ithal edilemeyecek.

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı bu kararın ithalatçı firmaların belirlenen teknik ve kalite kriterlerine uygunluğunu sağlaması ve cihazların tüketiciler için güvenli ve sağlıklı olduğunu garanti altına alması amacıyla alındığı belirtiliyor. Bu şekilde Türkiye'de kullanılan elektrikli ev cihazlarına dair standartlar belirlenerek, tüketicilerin daha güvenli bir şekilde kullanmaları amaçlanmakta.

Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.