Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte Kasım İndirimlerine Dev Ceza!

Ticaret Bakanlığı kasım indirimlerini fırsata çeviren "dolandırıcılara" savaş açtı. Tüketiciyi yanıltan reklam ve kampanyaların denetimi kapsamında toplamda 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İşte detaylar!

Ticaret Bakanlığı'ndan Sahte İndirimlere 19 Milyon 616 Bin 776 TL Para Cezası

12 Kasım'da yapılan Reklam Kurulu toplantısında, tüketicilerin bilgi eksikliklerini ve güvenini suistimal eden reklam ve ticari uygulamalar masaya yatırıldı. İncelenen 164 dosyadan 151’inin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Bu dosyalar hakkında durdurma cezası verilmesinin yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul ayrıca, eksik bilgilendirme nedeniyle 2 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verirken, 29 dosyada erişim engeli uygulanmasına hükmetti. Yalnızca kasım ayında değil, yılın ilk 11 ayında da Ticaret Bakanlığı haksız ticarete geçit vermedi. Bu dönemde 1509 dosyada durdurma cezası verilirken, toplamda 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası uygulandı.

Reklam Kurulu, kasım indirimlerinin yoğun olarak sürdüğü dönemde tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

Alışveriş öncesinde ihtiyaçlarınızı doğru belirleyin.

Satıcı veya sağlayıcı hakkında ön araştırma yapın.

Almayı düşündüğünüz ürünün fiyatını emsalleriyle karşılaştırın.

İndirim oranlarını ve tutarlarını dikkatlice inceleyin.

Alışveriş yaptığınız internet sitesinin güvenilirliğini ve adresin doğruluğunu kontrol edin.

SSL sertifikası ve 3D güvenlik gibi unsurları mutlaka gözden geçirin.

Ödeme yapmadan önce size iletilen ön bilgileri ayrıntılı okuyun.

Ticaret Bakanlığı, özellikle indirim dönemlerinde artan şikayetler nedeniyle denetimlerini sıkılaştırmaya devam ediyor. Alınan bu kararlar, hem tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi hem de haksız ticari uygulamalara karşı caydırıcı bir etki oluşturmayı hedefliyor. Tüketicilere düşen görev ise bilinçli bir şekilde alışveriş yapmak ve karşılaştıkları olumsuz durumları Ticaret Bakanlığı’na bildirmek.