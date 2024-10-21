Ticaret Bakanlığı Yapay Zekayı Gümrük Kontrollerinde Kullanmaya Başladı: 3 Milyar TL'lik Kayıp Önlendi

Hayatımızın neredeyse her alanında büyük bir rol üstlenen yapay zeka teknolojisi artık kamu kurumlarında da görev almaya başladı. Ticaret Bakanlığı, 2024 yılında başladığı yapay zeka destekli risk analizi yöntemi ile toplamda milyarlarca TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini açıkladı. Detaylar haberde.

Yapay Zeka Destekli Risk Analizi Yöntemi, Gümrük Kontrollerinde 3 Milyar TL'lik Kaybın Yaşanmasına Engel Oldu

Ticaret Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada 2024 yılının başından itibaren yapay zeka teknolojisini aktif bir şekilde kullandığını açıkladı. Bakanlık, yaptığı açıklamada yapay zeka ile risk analizi yaparak yasaklı ürünlerin ülkemize girişini ve olası vergi kayıplarını engellediğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre yapay zeka teknolojisinden destek alınan yeni risk analizi yöntemi sayesinde 2024’ün ilk 9 ayında gümrük giriş-çıkışlarında toplamda yaklaşık 3 milyar TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisini kullanılarak risk analizi yönteminde, gümrük ve dış ticaretle ilgili büyük veri setlerinin, veri madenciliği, yapay zeka algoritmaları ve ileri düzey analitik modellemelerle incelenerek risk taşıyan alanlara daha fazla odaklanıldığını ifade ediyor. Aktarılanlara göre yeni sistem sayesinde kaçakçılık faaliyetlerine karışma potansiyeli taşıyan unsurlar, anlık olarak tespit edilebiliyor.

2024'ün ilk 9 ayında kullanılan söz konsuu yöntem sayesinde, ithalat sırasında yaklaşık 3 milyar TL'lik veri kaybı ve eksik teminat beyanı engellendi. Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde vergi kaçakçılığını önlemek ve yasal ticareti daha da kolaylaştırmak amacıyla veri analitiği ve yapay zeka destekli risk analizlerine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

Ticaret Bakanlığı Risk Analizinde Yapay Zeka Uygulamasıyla Gümrük Kontrollerinde Etkinliği Artırıyor



(21.10.2024) pic.twitter.com/ujBx5htPDv — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) October 21, 2024

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...