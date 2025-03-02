Yurt Dışından Gelen Kargolar İçin Yeni Karar: Artık Ürün Fiyatına Nakliye Masrafı da Eklenecek!

Son dönemde yurt dışı alışverişleri ve gümrük kontrollerine yönelik pek çok yeni düzenlemeyi hayata geçiren Ticaret Bakanlığı, kısa bir süre önce yurt dışından gelen kargolar adına yeni bir karar daha verdi.

Bakanlığın duyurduğu yeni düzenlemeye göre artık posta ve hızlı kargoyla gelen ürünlerin fiyatlarına oluşan nakilye masrafları da eklenecek.

Nakliye Masrafları Yurt Dışından Gelen Ürünlerin Bedeline Eklenecek

Ticaret Bakanlığı, kısa bir süre önce posta ve hızlı kargo ile yurt dışından gelen eşyaların gümrük kontrollerine ilişkin tebliği değiştiren yeni düzenlemesini Resmi Gazete’de yayınladı. Yayınlanan yeni düzenlemeye göre bundan böyle kargo ile gelen ürünlerin gümrük işlemlerinde oluşan nakliye masrafları da eşyanın kıymet hesaplamasına dahil edilecek.

Düzenleme kapsamında ürün bedeli, artık fatura veya diğer ödeme belgeleri üzerinden belirlenecek. Eğer belge eksikliği varsa ya da beyan edilen kıymet düşük görülürse, gümrük idaresi ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirme yapacak. Bunun yanı sıra düzenleme ile birlikte hızlı kargo taşımacılığı yapan firmalar için teminat mektubu tutarları da önemli ölçüde artırıldı.

Öyle ki bundan böyle yalnızca hava yolu veya kara yoluyla taşımacılık yapmak isteyen şirketlerin en az 10 milyon lira, her iki yolu birden kullanacak firmaların ise 20 milyon liralık teminat mektubu sunması gerekecek. Öncesinde bu tutarların sırasıyla 1 milyon ve 2 milyon lira seviyesilerinde olduğunu belirtmekte fayda var. Kargo şirketlerinin düzenleme kapsamında 1 Temmuz 205 tarihine kadar teminat mektuplarını güncellemesi gerekiyor.

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