TikTok'un ABD Davasında Büyük Yenilgi: Anayasa Savunması Kabul Edilmedi

TikTok, ABD'de yasaklanma ya da ana şirketi ByteDance'ten satılma zorunluluğuna karşı yaptığı Anayasa savunmasında ağır bir yenilgi aldı.

Cuma günü açıklanan mahkeme kararı, platformun ABD'de kalabilmesi için sınırlı seçenekler sunduğunu gösteriyor.

Mahkemenin İfade Özgürlüğünü İhlal Ettiğini Savundu

TikTok, yasağın hem kendisinin hem de ABD'deki kullanıcılarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürerek Birinci ve Beşinci Anayasa Değişiklikleri kapsamında savunma yaptı. Mahkeme ise ulusal güvenlik endişelerinin bu haklardan daha ağır bastığını belirterek savunmayı reddetti.

Hakimler, TikTok’un Çin hükümetinin Amerikalı kullanıcıların verilerine erişme veya algoritmaları manipüle etme ihtimalinin ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

TikTok'un Aldığı Önlemler Yetersiz Bulundu

TikTok'un mahkemeye sunduğu alternatif önlemlerin yetersiz olduğu kararına varıldı. "Project Texas" adlı veri koruma planıyla şirketin Oracle ile yaptığı iş birliğinin, ABD'nin alehine olan güvenlik risklerini yeteri kadar hafifletmediği vurgulandı.

Hakimler, hükümetin günlük operasyonlar yordamıyla sosyal medya platformunu denetlemesinin daha kötü sonuçları olacağına inanıyor.

TikTok: Bu Yasa Adil Değil

TikTok, yasanın yalnızca kendisini hedef alarak adil olmadığını ve siyasi motivasyonlar içerdiğini öne sürdü. Ancak mahkeme, yasanın kongredeki geniş bir iki partili destekle kabul edildiğini ve ulusal güvenlik kaygılarına odaklandığını söyledi.

Konuya ilişkin açıklama şöyle:

Bu yasa, Çin hükümetinin TikTok üzerindeki kontrolünü sona erdirmek için tasarlandı ve ifade özgürlüğü değerlerini koruma çabasıdır.

TikTok, 19 Ocak 2025 tarihine kadar ByteDance’ten ayrılmazsa ABD'de tamamen yasaklanabilir. Şirket her ne kadar konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşımak istiyorsa da uzmanlar, bu son çırpınışların hiçbir işe yaramayacağını söylüyor.