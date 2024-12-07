TikTok’un Geleceği Belirsiz: Mahkeme, Yasayı Onadı, Yasak Yaklaşıyor

ABD'de federal bir temyiz mahkemesi, TikTok’un Çin merkezli ByteDance ile bağlarını kesmesini veya yasaklanmasını gerektiren yasanın iptal talebini reddetti. Böylelikle popüler sosyal medya platformu TikTok’un ABD’de yasaklanma ihtimali giderek güçlendi.

Mahkeme, yasanın TikTok’un anayasanın Birinci Madde haklarını ihlal ettiği yönündeki itirazını reddederek, kararında şu ifadeye yer verdi:

Birinci Madde, ABD’deki ifade özgürlüğünü korumak için vardır. Hükümetin burada yaptığı, bu özgürlüğü yabancı bir düşman ulusun tehditlerinden korumaktır.

TikTok İçin Kritik Tarih: 19 Ocak 2025

Yasa, TikTok’un ByteDance’ten ayrılmasını veya 19 Ocak 2025 itibarıyla tamamen yasaklanmasını öngörüyor. TikTok ve ByteDance’in bu kararı Yüksek Mahkeme’ye taşıması bekleniyor. TikTok sözcüsü Michael Hughes, yasayı sansür kefesine koyarak nitelendirdi.

Hughes, yasağın yanlış bilgiler ve varsayımlara dayandığını söyleyerek bu yasanın 170 milyondan fazla Amerikalının sesini susturacağını vurguladı.

ABD hükümeti, TikTok’un kullanıcı verilerini Çin hükümetine aktarabileceği veya platformun algoritmasını manipüle ederek Amerikan kamuoyunu etkileyebileceğinden endişe ediyor.

Adalet Bakanı Merrick Garland ise karardan oldukça memnundu. TikTok’un Çin tarafından bir silah gibi kullanılmasını engellemek için önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Trump'ın Karardaki Etkisi

Yeniden başkan seçilen Donald Trump daha önce TikTok'u yasaklamak istemişti. Ardından bu yasağa karşı olduğunu söylemişti.

Şimdi ise TikTok’un ABD operasyonlarının satılması ihtimali gündemde. Bazı yatırımcılar TikTok’un ABD kolunu satın almak için harekete geçti.