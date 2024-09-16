TikTok İçin Kritik Gün: Satış Olmazsa Yasaklanacak!

TikTok kuşkusuz dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri. Platformun ülkemizde 40, ABD'de ise 150 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Üstelik bu sayı her geçen gün sadece artıyor. Ancak popülarite bazı sorunları da beraberinde getiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, TikTok'un çatı şirketi Çinli ByteDance'in bu geniş kullanıcı kitlesine ait bilgilerle yapabilecekleri konusunda endişeli. Bu nedenle bir süredir TikTok'a baskı yapan ABD hükümeti, uygulamanın bir başka şirkete satılmasını ya da ülkede yasaklanmasını istiyor. Peki TikTok yasaklanacak mi? İşte detaylar!

TikTok Yasaklanacak mı?

"TikTok yasaklanacak mı?" sorusu bir süredir pek çok kişinin aklını meşgul ediyor. Mevcut ABD Başkanı Joe Biden'ın bir süre önce imzaladığı yasa, platformun satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını öngörüyor. Ancak yargı süreci sona ermiş değil.

TikTok yetkilileri 16 Eylül'de ABD'de düzenlenecek mahkemede savunma yapacak. Platform, önceki duruşmalarda olduğu gibi yine Çin hükümeti ile herhangi bir bağlantısı olduğunu reddedecek. Savunmasını ise ifade özgürlüğü üzerine kurmaya devam edecek.

Hatta bu doğrultuda bazı TikTok içerik üreticileri de mahkemede tanık olarak dinlenecek. Söz konusu tanıklar TikTok'un işlerine nasıl katkı sağladığını platformdaki içerikler sayesinde işlerini nasıl büyüttüklerinii anlatacak ve olası yasağın vereceği zararlardan bahsedecek.

Ancak bu ya da herhangi bir savunmanın işe yarayıp yaramayacağı şimdilik belirsiz. Eğer mahkeme TikTok aleyhine bir karar verirse, ByteDance'in önünde iki seçenek olacak. İlki ABD'deki bir erişim engelini kabullenmek. Yakın zamanda Türkiye'de Instagram ile yaşanan sürece benzer şekilde ABD'deki kullanıcılar platforma VPN olmadan erişemeyecek.

İkinci seçenek ise TikTok'un ABD operasyonlarını Meta gibi ABD'li bir şirkete satmak. Ancak bu da ByteDance'in yıllarca emek verdiği her şeyden vazgeçmesi ve çift başlı bir operasyona dönüştürmesi anlamına geliyor. Davanın nasıl sonuçlar getireceği ise tüm bu nedenlerden dolayı merakla bekleniyor.