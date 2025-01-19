Korkulan Oldu: TikTok ABD'de Yasaklandı!

Dünyanın en popüler sosyal medya ağlarından TikTok, uzun bir süredir anavatanı Çin ve sahibi olduğu şirketi ByteDance nedeniyle ABD'nin radarında. Hükümet, geçtiğimiz yıl TikTok'un ABD merkezli bir şirkete satılmaması durumunda platformun ülke genelinde yasaklanmasına karar verirlen ByteDance'e 19 Ocak tarihine kadar mühlet vermişti.

Gelin görün ki TikTok herhangi bir şirkete satılmadı ve ABD mahkemeleri tarafından geçtiğimiz haftalarda ülkede yasaklanması onaylandı. Son olarak geçtiğimiz saatlerde yasaklanması an meselesi olan platform, ABD'ye hizmet vermeyi bıraktı.

TikTok Artık ABD'de Kullanılamıyor

Bu sabah ABD'deki pek çok sosyal medya kullanıcısı, yine her gün yaptığı gibi TikTok platformunda vakit geçirmek istedi. Ancak beklenmeyen bir durumla karşı karşıya kaldılar. Çinli sosyal paylaşım uygulaması, ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca bugün kapatılmak zorunda kaldı. Yasak kapsamında TikTok ile birlikte popüler video oluşturma aracı Capcut da kullanıma kapatıldı.

ABD'de 170 milyondan fazla kullanıya sahip olan TikTok'a giriş yapmak isteyenler, an itibarıyla, "Üzgünüz, TikTok şu anda kullanılamıyor. ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef, şu anda TikTok'u kullanamazsınız" ifadelerini içeren bir mesajla karşılaşıyorlar.

Ünlü platform, söz konusu mesajın devamında, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile birlikte söz konusu yasağa bir çözüm bulunabilmesi konusunda çalıştıklarını belirtiyor. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamaya yapan Donald Trump, TikTok'un ilgili yasaya uyup yasaktan kurtulabilmesi için şirkete 90 günlük bir ilave süre daha tanıyabileceğini söylemişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'un ABD'deki akıbeti ne olacak? Yorumlarda buluşalım...