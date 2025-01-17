TikTok İçin Umut: Trump, İsterse Yasaktan Kurtarabilir

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Joe Biden yönetiminin TikTok yasağının uygulanmasını Donald Trump hükümetine bırakacağını ifade etti. Yetkili, bu kararın gerekçesini ise yasağın bir tatil hafta sonunda başkanlık görevinin sona ermesinden bir gün önce yürürlüğe girmesiyle açıkladı. Peki bu TikTok için bir kurtuluş umudu olabilecek mi?

Roller Değişti: Trump, TikTok'a Merhamet Etti

Trump, 2020’de TikTok'u yasaklayan bir kararname imzalamış ancak mahkemeler bu yasağın yürürlüğe girmesini engellemişti. Sonrasında Trump, bu yasağa olan ilgisini kaybetmiş, Biden ise 2021'de göreve geldiğinde kararı tamamen iptal etmişti. Şimdi ise roller değişmiş gibi görünüyor.

Biden, TikTok yasağını onayladı ve bu sefer Trump bu kararı bozmayı deneyebilir.

Bu durum aslında şaşırtıcı değil. TikTok yasağının yürürlüğe girmesi planlanan tarih, 19 Ocak Pazar günü, yani Trump'ın başkanlık görevi devralmasından bir gün öncesine denk geliyor. Bu da Biden'ın ve ekibinin görevdeki son tam günlerinde başka önceliklere odaklanacağını gösteriyor.

Neyse ki Trump'ın TikTok'a karşı önceki sert tavrını yumuşattığı görülüyor. Geçtiğimiz Aralık ayında bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Belki de şu uygulamayı bir süre daha elimizde tutmalıyız" diyerek, videolarının milyonlarca kez izlenmesinden etkilendiğini ima etti.

Halk, TikTok Yasağına Tepkili

Görünen o ki ABD'deki pek çok vatandaş geçimini TikTok üzerinden sağlıyor. Çoğu politikacı ve iş insanı, TikTok'un ana şirketi ByteDance'in ABD operasyonlarını bir Amerikan şirketine satmasını bekliyor. Hatta Elon Musk'tan eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick'e kadar birçok isim potansiyel alıcı olarak gündeme gelmiş durumda.

Trump ayrıca, TikTok yasağına karşı açılan davada Yüksek Mahkeme'ye yasağın durdurulması için bir dostane dilekçe sunmuş ve TikTok CEO'su Shou Zi Chew ile bir araya gelmişti.

Chew, Trump'ın davetlisi olarak Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimlerle birlikte başkanlık yemin törenine katılacak isimler arasında.

TikTok için son karar, Trump'ın resmi olarak başkanlık koltuğuna oturmasından sonra verilecek gibi duruyor.