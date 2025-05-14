TikTok Fotoğraflarınızı Tek Tuşla Canlandırabileceksiniz

TikTok, yapay zeka tabanlı yeni özelliği AI Alive'ı resmen duyurdu. TikTok Stories'e entegre edilen bu yeni sistem sayesile beraber artık kullanıcılar durağan fotoğraflarını kısa, dinamik videolara dönüştürebiliyorlar. Mantığı da çok basit: Fotoğrafı seç, AI Alive'a tıkla ve görüntüye hareket gelsin. Kulağa oldukça basit geliyor ama arkasında güçlü bir yapay zeka motoru yatıyor.

AI Video Oluşturulunca TikTok Denetliyor

Her yeni yapay zeka aracında olduğu gibi bunda da kötüye kullanım potansiyeli olduğundan TikTok bu konuya direkt olarak müdahale etmek istemiş ve AI Alive kullanılarak oluşturan bütün içeriklerin, daha kullanıcı bile görmeden evvel platformun otomatik denetleme sisteminden geçmesini sağlamış. İlaveten paylaşılmadan önce bir güvenlik filtresine daha sokuluyor. Kullanıcılar yine her zamanki gibi içerikleri şikayet edebilecek.

TikTok ayrıca tüm AI Alive videolarının açıkça "yapay zeka tarafından üretildi" etiketi taşıyacağını da vurguladı. Dahası, indirilen ve başka platformlarda paylaşılan videoların bile yapay zeka ürünü olduğunu anlayabilmek için C2PA adlı bir veri işaretleme sistemine başvuruluyor.

AvatarFX Benzeri Sistem

AI Alive'ın sunduğu şey aslında bir süredir farklı platformlarda test edilen görselden videoya dönüşüm teknolojilerinin TikTok'a uyarlanmış hali. Character.AI'ın kısa süre önce duyurduğu AvatarFX aracıyla benzer mantıkta çalışan sistem, kullanıcıya sıradan bir fotoğrafı bir anda hareketli bir hatıraya çevirme imkanı tanıyor.

Platformdan yapılan açıklama şu:

Yaratıcılık ilham getirir, neşe getirir, insanlar arasında bağ kurar. Bir milyardan fazla kişiyi buna dahil etmek istiyoruz.

Mesela sadece gün batımını gösteren bir karede gökyüzünün renkleri yavaş yavaş değişmeye başlıyor ya da hareketsiz bir grup fotoğrafı bir anda minik jestlerle "yaşıyor" gibi görünmeye başlıyor.