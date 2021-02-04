TikTok Android TV Uygulaması Çıktı!

TikTok Android TV uygulaması yayımlandı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'un TV uygulaması, şu anda Google Play Store'da yer almasına rağmen indirilemiyor. Peki, TikTok TV uygulaması neden indirilemiyor? Popüler video paylaşım platformuna ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

TikTok Android TV Uygulaması Neden İndirilmiyor?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti TikTok, ilk olarak 2016 yılının eylül ayında kullanıcıların kullanımına sunuldu. ByteDance tarafından geliştirilen video paylaşım platformu, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlar ile tabletlerde yer alıyordu. Şirket, çok kısa süre içerisinde tüm dünyada çok popüler olan uygulamayı Android işletim sistemine sahip olan televizyonlara da getirmeye karar verdi.

Sosyal medya hizmeti, "TikTok for Android TV" olarak Google Play Store'a eklendi fakat şu anda sayfada indirme butonu yer almıyor. Uygulamanın inidirilememesi üzerine çok sayıda insanın kafasında soru işareti oluşmuştu. Uygulamanın henüz bütün bölgeler için kullanıma sunulmadığı tahmin ediliyor.

Android Police tarafından aktarılan bilgilere göre pek çok kullanıcı, uygulamanın kendi bölgelerinde çalışmadığını belirtti. Birleşik Krallık'ta yaşayan Reddit kullanıcıları, uygulamayı indirme imkanına sahip olabildi fakat birçok sorun ile karşılaştı. Kullanıcılar, uygulamayı yüklerken bile sorunla karşılaştığını ifade etti. Uygulama yüklendikten sonra da sorunlar yaşanmaya devam etti. Reddit kullanıcıları, hesap bilgileri ile oturum açmaya çalıştıklarında TikTok uygulamasının henüz kendi bölgelerinde mevcut olmadığı hatası ile karşılaştığını söyledi.

Ülkemizde de çok popüler bir uygulama olan TikTok'un Android televizyon sürümü sayesinde kullanıcılar, videoları daha büyük ekranda izleyebilecek. Söz konusu uygulama, Birleşik Krallık'taki Samsung marka televizyonlara gelen TikTok uygulamasına oldukça benziyor. Televizyon uygulamasında videolar komedi, spor, hayvanlar, yemek gibi kategorilere ayrıldı. Kullanıcılar hangi kategoriyi izlemek istiyorsa o kategoriye tıklayarak videolara erişebilecek. Videolar ise tıpkı akıllı telefonlarda olduğu gibi dikey formatta oynatılıyor.

Televizyon uygulamasında video izlemenin yanı sıra profilinizi de erişebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulamada kullanıcılar hızlı ve pratik bir şekilde işlemler gerçekleştirilebilir. Platformun televizyon sürümünün ilerleyen saatlerde tüm bölgeler için kullanıma sunulması bekleniyor.