TikTok Canlı Yayın İçin Yeni Bir Özelliği Test Ediyor!

TikTok canlı yayın için yeni bir özelliği test ediyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması TikTok’a gelecek yeni özellik ile beraber kullanıcı deneyimi en üst seviyeye taşınacak. Popüler video paylaşım platformuna eklenecek özellik ile ilgli tüm detaylar haberimizde.

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti TikTok’a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Platforma eklenen yeni özellikler sayesinde kullanıcı deneyimi en üst seviyeye çıkarılıyor. Sosyal medya uygulamalarından yayımladığı sızıntılarla tanınan Alessandro Paluzzi, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı tweette TikTok’a yeni bir özelliğin test edildiğini duyurdu.

Paluzzi tarafından paylaşılan tweette yer alan bilgilere göre Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında inanılmaz bir şekilde yaygın olarak kullanılan uygulamadaki canlı yayınlar için bir yenilik gelecek. Hemen hemen her kişi Facebook ve Instagram’da canlı yayın özelliğinin olduğunu biliyor fakat bu özelliğin TikTok’ta olduğunu bilen kişi sayısı oldukça az.

Kullanıma sunulduğu günden itibaren kısa sürede dünya genelinde popüler olan uygulamada şu anda kullanıcılar, takip ettikleri hesaplar canlı yayın yaptığında bundan haberdar olamıyor. Bu da kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Paluzzi tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, kullanıcıları olumsuz yönde etkileyen bu durumu ortadan kaldırmak için kollarını sıvadı.

#TikTok is working on a new LIVE notification settings section where it will be possible to enable notifications for LIVE streams for each single account that you follow 👀 pic.twitter.com/NrSzFh03D5