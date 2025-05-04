TikTok'tan Veri Skandalı! Yüz Milyonlarca Euro Ceza Kesildi

Son birkaç yılda Çin merkezli sosyal medya platformlarının popülaritesini giderek artırmasıyla birlikte Avrupa ve ABD'de veri güvenliği ile ilgili endişeler başladı. Bu doğrultuda Çin merkezli birçok firma, kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak TikTok'a yüz milyonlarca euro ceza kesildi. İşte sebebi!

TikTok'a 530 Milyon Euro Ceza!

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), TikTok’a Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) kapsamındaki (AB ülkeleri + Norveç + İzlanda + Lihtenştayn) kullanıcıların kişisel verilerini yeterli koruma önlemleri olmadan Çin’e aktardığı ve bu süreçte şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 530 milyon euro (600 milyon dolar) para cezası verdi.

DPC'nin kararına göre TikTok, verileri ana vatanına aktarırken Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü (GDPR) ihlal etti. Şirket, kullanıcı verilerinin Çin’de nasıl işlendiği ve kimlerin erişebileceği konusunda yeterli güvence sağlayamadı. Ayrıca bu konuda kullanıcıları ve denetleyici kurumları yeterince bilgilendirmedi.

Sosyal medya devi, başlangıçta EEA kullanıcı verilerinin Çin'deki sunucularda tutulmadığını belirtse de daha sonra bu verilerin bir kısmının Çin’de depolandığını kabul etti ve geç bildirimde bulundu. Bu da şirketin yanıltıcı bilgi verdiğini ortaya koydu.

TikTok'a altı ay içerisinde kullanıcı verilerini GDPR'a uygun şekilde işlemeye başlaması için zaman verildi. Aksi takdirde platformun Çin'e veri aktarması yasaklanacak.

DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

GDPR, kişisel veriler Avrupa Birliği dışına aktarılırken, Avrupa Birliği içinde sağlanan yüksek koruma seviyesinin devam etmesini şart koşar. TikTok’un Çin’e veri transferi, şirketin EEA kullanıcılarının verilerinin Çinli çalışanlar tarafından uzaktan erişildiği durumda AB’dekiyle aynı seviyede bir koruma sağlandığını doğrulayamaması, garanti edememesi ve kanıtlayamaması nedeniyle GDPR’ı ihlal etti. TikTok, gerekli değerlendirmeleri yapmadığı için Çinli yetkililerin terörle mücadele, casuslukla mücadele ve TikTok’un AB standartlarından ciddi şekilde saptığını belirttiği diğer yasalar doğrultusunda EEA verilerine erişim risklerini dikkate almadı.

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