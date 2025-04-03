TikTok'un Başı Beladan Kurtulmuyor: Bu Kez de Avrupa'da Yasaklanabilir!

Son dönemde ABD'deki yasaklanma kararıyla çalkalanan TikTok ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Avrupa Birliği'ndeki üst düzey yetkililer, platformun kıtadaki kullanıcı verilerini Çin'e aktardığını öne süren iddialara yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Gelen bilgilere göre, popüler sosyal medya platformunda tıpkı ABD’de olduğu gibi, Avrupa’daki kullanıcı verilerine de Çin’deki çalışanların erişebildiği ortaya çıktı. Soruşturma haberlerinin ardından TikTok'un bu bölgede yasaklanma ihtimali gündemde.

Avrupa Birliği, Kullanıcı Verilerini Çin'e Aktardığı Gerekçesiyle TikTok'a Soruşturma Açtı

Aktarılanlara göre, konu hakkındaki ilk incelemeler 2021 yılında TikTok'un Avrupa'daki merkezi olan Dublin’de başladı. Olayı ele alan İrlanda Veri Koruma Komisyonu, konu hakkında yaptığı ilk açıklamada TikTok’un verileri Çin yerine ABD’ye aktardığını bildirdiğini, ancak Çin’de çalışan yapay zeka ve bakım mühendislerinin de bu verilere erişebildiğini duyurdu.

Söz konusu iddialara yönelik başlatılan soruşturmanın bu ay içerisinde sonuçlanacağı belirtiliyor. ABD'de benzer bir suçlama nedeniyle yasaklama kararı alanan TikTok'un Avrupa'da ise büyük bir para cezasına çarptırılabileceği bildiriliyor. Öyle ki konuşulanlara göre cezanın değeri 500 milyon euroyu aşabilir.

Bildiğiniz üzere Avrupa'nın yanı sıra TikTok'un başı ABD’de de dertte. Yetkililer, TikTok’un ABD’de yasaklanmaması için 5 Nisan’a kadar başka bir şirkete satılmasını şart koşmuştu. Platformun çatı şirketi Bytdence'in önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor. Bunlardan biri platformu Amazon gibi teknoloji devlerine satmak. Diğeri ise platformun şirket faaliyetlerinden ayrı tutularak bağımsız bir yapıda yönetilmesi.

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