TikTok'a Bilim ve Teknoloji Odaklı Yeni Akış Geliyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, eklenen yeni özellikler ile birlikte güncel kalmaya devam ediyor. Birbirinden farklı içeriklerin bulunduğu TikTok'ta özellikle bilim ve teknoloji alanındaki içerikleri takip etmek isteyenler için artık özel bir akış var.

STEM adı verilen yeni akış, TikTok'ta var olan "Sizin İçin" ve "Takip Ediliyor" sekmelerinin yanında yer alacak. Akışta bilim, teknoloji ve mühendislik üzerine odaklanan içerikler yer alacak.

STEM İçerikleri Sıkı Denetimden Geçecek

Son aylarda moda, spor ve oyun odaklı farklı akışlar için testler gerçekleştiren TikTok, ilk büyük denemesini STEM ile yapacak. STEM'de yer alacak olan içerikler, internet içeriği güvenliği alanında önemli kuruluşlardan olan Common Sense Network tarafından denetlenecek.

STEM içeriklerinde yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda ise teyit konusunda uzmanlaşmış Poynter Instute görev alacak.