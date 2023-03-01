TikTok Gençlere Kullanım Sınırlaması Getiriyor!

TikTok, Çarşamba günü yaptığı açıklamada gençlerin kısa biçimli videolar için popüler uygulamada harcadıkları zamanın daha fazla farkında olmalarını istediğini ve bu yüzden kısıtlama getireceklerini belirtti.

Şirket, gençler için varsayılan olarak ekran süresi sınırları belirleyeceğini ve ebeveynlerin çocuklarının sosyal medya kullanımı üzerinde daha fazla kontrole sahip olmaları için yeni özellikler yayınlayacağını söyledi.

18 Yaşından Küçüklere 60 Dakika Sınırı Geliyor

TikTok'un 18 yaşından küçük kullanıcılarının ekran süresi sınırı otomatik olarak 60 dakikaya ayarlanacak. Kısa biçimli video uygulaması, bu varsayılan ekran süresinin, bu aracı henüz kullanmamış olan yeni ve mevcut hesaplar için geçerli olacağını söyledi.

Gençler bu ayarı kapatabilirler ancak bunu yaparlarsa ve bir günde uygulamada 100 dakikadan fazla zaman harcarlarsa TikTok onlardan günlük bir ekran süresi sınırı belirlemelerini isteyecek. TikTok ayrıca uygulamanın daha genç kullanıcılara yönelik bir sürümünü kullanan 13 yaşın altındaki kişiler için varsayılan olarak 60 dakikalık bir sınır belirleyecek.

TikTok Bu Kısıtlamayı Neden Getiriyor?

Milletvekilleri, çocuk savunma grupları ve diğerleri sosyal medya uygulamalarının gençlerin ruh sağlığına nasıl zarar verebileceği konusunda endişelerini dile getirdikçe TikTok daha fazla ebeveyn kontrolü ekliyor. Genç kullanıcılar zamanlarının daha büyük bir kısmını TikTok gibi uygulamalarda geçiriyor. TikTok, platformun kullanıcıların ilgilendiğini düşündüğü şeylere göre videolar öneriyor, bu nedenle insanlar bazen kendilerini saatlerce video kaydırırken bulabiliyorlar. Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'ndeki araştırmacılar, TikTok'un kullanıcılara kendine zarar verme ve yeme bozukluğu içerikleri önerdiğini tespit etti. Gençler de TikTok'ta zararlı videolar görmekten kaçınmakta zorlanıyor.

Sosyal medya uygulamaları daha fazla ebeveyn kontrolü ve güvenlik ayarı yayınlıyor ancak insanların bu özellikleri kullanmasını sağlamak zor olabilir. Varsayılan bir ekran süresi sınırı belirlemek, daha fazla kullanıcıyı bu özelliği denemeye ikna edebilir. TikTok, varsayılan ayarı test ettiğinde bu araçların kullanımının %235 oranında arttığını söyledi. Şirket ayrıca gençler için varsayılan ekran süresi sınırını bulmak için akademik araştırmaları incelediğini ve Boston Çocuk Hastanesi'nde Dijital Sağlık Laboratuvarı'ndaki uzmanlara danıştığını söyledi.

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