TikTok Bir Ülkede Daha Yasaklandı

Kanada, Salı gününden itibaren video uygulaması TikTok'u devlet tarafından verilen tüm cihazlardan yasaklayacak. Bir hükûmet sözcüsü yaptığı açıklamada kararın Kanada'nın baş bilgi sorumlusu tarafından yapılan bir incelemenin ardından alındığını ve uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde bir risk oluşturduğunu" söyledi.

Bir TikTok sözcüsü, şirketin karardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Kanada'nın aldığı bu yeni karar, Avrupa Komisyonu'nun benzer bir yasağı duyurmasından sadece günler sonra geldi.

Başbakan Justin Trudeau, uygulamanın güvenliği konusunda değişikliği gerektirecek kadar endişe duyulduğunu söyledi. TikTok, kişisel bilgileri kullanması ve Çin hükûmetiyle olan bağları nedeniyle eleştiriliyor.

TikTok, Kanada'da Yasaklandı

ABD federal çalışanlarının TikTok kullanması geçen yılın sonlarında yasaklanmıştı ve Pazartesi günü Beyaz Saray, devlet kurumlarına uygulamayı sistemlerinden temizlemeleri için 30 gün süre vermişti. Bir dizi Amerikan üniversitesi de uygulamanın kendi ağlarında kullanılmasını yasakladı. Hindistan'da ve diğer bazı Asya ülkelerinde de daha geniş çaplı kamu yasakları uygulandı.

Şirket, Çin hükûmet yetkililerinin kullanıcı verilerine erişimi olmadığı ve uygulamanın Çin versiyonunun dünyanın geri kalanında kullanılandan ayrı olduğu konusunda ısrar ediyor ancak geçen yıl şirket, Çin'deki bazı personelin Avrupalı kullanıcıların verilerine erişebildiğini kabul etmişti.