Bir Üniversitede TikTok Yasaklandı! Peki Neden?

7'den 77'ye neredeyse her insanın telefonunda yer edinmeyi başaran TikTok, son yılların en popüler uygulamalarından biri. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya, bazı durumlarda otoriteleri rahatsız edebiliyor. Bunun benzer bir örneği de ABD'deki bir üniversitede yaşandı.

ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan Auburn Üniversitesi, kampüs içerisindeki WiFi'ye bağlıyken TikTok'a erişilmesini engelledi. Bu hareketin arkasında eyalet çerçevesinde alınan devlet kurumlarının TikTok'u yasaklaması kararı yatıyor.

Çin Veri Hırsızlığına Karşı TikTok Engelleniyor

ABD'de uzun süredir devam eden tartışmalardan biri de TikTok'un ABD vatandaşlarının verilerini çalmak amacıyla Çin Hükümeti tarafından kullanıldığı iddiasıydı. Geçtiğimiz aylarda iddiada kalmayarak bazı eyaletlerde devlet yetkililerinin ve kamu kuruluşlarının TikTok kullanması yasaklandı.

Alabama Valisi Kay Ivey'in aldığı karar kapsamında yasağı yürürlüğe koyan Auburn Üniversitesi, kampüs içerisindeki internet üzerinden TikTok'a erişilmesini engelledi. Öte yandan eyaletteki birçok kolejden resmi TikTok hesaplarını kaldırmaları istendi.

Buna karşın TikTok'un akademik eğitim için önemine vurgu yapan Auburn İletişim ve Gazetecilik Okulu öğretim üyesi Gheni Platenburg, bazen derslerde kullandıkları TikTok ödevlerinin yerine başka ödevler bulmaları gerektiğini belirtti. Gheni Platenburg sözlerine, "Bunun müfredattan tamamen çıkarılmasının öğrencilere haksızlık olacağını düşünüyorum. TikTok, bugünlerde hikaye anlatma deneyiminde büyük bir rol oynuyor." diyerek devam etti.

Şimdilik kararın ABD'deki diğer üniversitelere yayılıp yayılmayacağı büyük bir merak konusu.