TikTok, “Black Friday” Kervanına Katılıyor!

"Black Friday" olarak bilenen 24 Kasım'da birçok site büyük indirimler yapıyor. Bu firmalara TikTok'da katılmaya karar verdi.

TikTok Shop

Bloomberg'in haberine göre TikTok, 27 Ekim'den itibaren alışveriş sezonu için büyük indirimler finanase ederek yeni çevrimiçi pazarı TikTok Shop'u güçlendirmeye çalışacak.

Sosyal video sitesinin, yüzde 50'ye varan indirimleri sübvanse ederek, her yıl Kasım ayında Amazon ve Walmart gibi perakendecilere büyük indirimler için gelen ABD'li tatil alışverişçileri arasında bir yer edinmeyi umduğu bildiriliyor.

TikTok geçen hafta ABD'de TikTok Shop'u kullanıma sunarak, satıcıların ürünlerini kendi sipariş karşılama merkezlerini kullanarak göndermeyi teklif ediyor ve videoları aracılığıyla ürün satan içerik oluşturucular için bir ortaklık programı başlatıyor.

Siz Black Friday indirimlerinden faydanalınıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.