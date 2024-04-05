TikTok Çalışanı Muhbir Oldu: Uygulama Yasaklanmaya Bir Adım Daha mı Yaklaştı?

TikTok, ABD'de her geçen yasaklanmaya bir adım daha yaklaşıyor. Bu süreç devam ederken uygulama ve şirket hakkında yeni detaylar da çıkmaya devam ediyor. Uygulamanın ulusal güvenlik konusunda tehdit oluşturduğuna yönelik kanıtlar da kamuya açıldı.

Süreçle ilgili bazı şeyler gizli kalıyordu. Ancak yeni yaşanan durum birçok kişiyi şaşırttı. Uygulamayla ilgili kritik haberlerin eski bir TikTok çalışanından alındığı ortaya çıktı. Eski çalışan uygulamayla ilgili bilgileri paylaşan bir muhbir olarak dosyada var olabilir.

Eski Çalışan Yeni Muhbir Oldu

Zen Goziker adlı eski çalışan, TikTok'ta dış güvenlik ve itibar tehditlerinden korumayla sorumlu bir risk yöneticisi olarak çalışıyordu. Ancak ana şirket ByteDance'e daha önce açılan fesih davası sebebiyle 2022 yılında kovulduğunu söylüyor.

Goziker, TikTok'ta sadece 6 aylık bir çalışma deneyimi olmasına rağmen, Meksika'da uzaktan çalışırken hem TikTok hem de FBI tarafından 24 saat gözetim altına alındığı iddia ediyor.

ABD başsavcısı, ulusal istihbarat direktörü ve üst düzey birkaç yetkili, eski çalışanın görevden alınmasından kaynaklı bu şekilde ifadeler verdiğini düşünüyor. Çünkü Goziker'in iddialarına yönelik herhangi bir kanıt bulunmuyor.

TikTok'un sözcüsü Michael Hughes de bu konuda sessiz kalmadı ve "Bu dava, esastan yoksun çirkin iddialarla dolu ve yalnızca altı ay çalıştığı bir şirketteki rolünü önemli ölçüde abartan bir kişiden geliyor" dedi.

Goziker ise WIRED'a gönderdiği e-postada dürüst olduğunu ve ABD vatandaşı olarak ülkesine yardım etmeye çalıştığını söylemeye devam ediyor. Ayrıca kendisinin de şirkete dava açmış olduğunu belirtmemizde fayda var.