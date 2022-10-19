TikTok, Canlı Yayın Yapmak İçin Gereken Yaşı Yükseltti

BBC News'in haberine göre Suriyeli mülteci kamplarından canlı yayın yapan ve çocukların bağış için yalvardığı yüzlerce hesabın bulunmasının ardından TikTok, canlı yayın için minimum yaş kısıtlamasını 16'dan 18'e yükseltiyor.

İddialara göre Suriyeli mülteci kamplarından gerçekleştirilen canlı yayınlarda saatte 1.000 doların üzerinde maddi para akışı sağlanıyordu.

TikTok yaş kısıtlamasını 16'dan 18'e yükseltmesine ek olarak, gelecekte yalnızca yetişkinlerin "sanal hediyeler gönderebileceğini veya para kazanma özelliklerine erişebileceğini" söyledi.

TikTok Yeni Yaş Kısıtlamaları Üzerinde Çalışıyor

Ayrıca platform "önümüzdeki haftalarda" kullanıcıların yalnızca yetişkinlere yönelik canlı yayınlar yapmasına izin verecek ancak TikTok'un bu yaş kısıtlamalarını nasıl uygulayacağı belli değil.

Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Meta ve YouTube'un sahibi olan Google'ın minimum canlı yayın yaşı 13 ve kullanıcıların yükledikleri içeriğe yaş kısıtlaması uygulamasına zaten izin verilmekte.

Şimdilik konuyla ilgili başka bir bilgi paylaşılmazken TikTok'un yeni yaş kısıtlamalarını ve süreç takibini nasıl gerçekleştireceği merak konusu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.