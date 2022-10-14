TikTok Üzerinden Sinema Bileti Alma Devri Başlıyor (Ve Birçok Yeni Özellik Daha)

TikTok, son dönemde rakiplerinin de pazardaki yerini güçlendirmeye çalışması ile daha farklı ve yeni özellikleri bünyesine ekliyor. Kullanıcılarının uygulama üzerinden sinema bileti alabilimesini sağlayacak yeni özelliğini tanıtan TikTok, bunun haricinde birkaç yenilik daha sunuyor.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olmayı sürdürmeyi başaran TikTok, yakın dönemde ''fotoğraf modu'' ve ''beğenmeme'' gibi yeni özelliklerini tanıtmıştı. Şimdi ise yeni özelliğini duyurarak, rakiplerinden bir adım öne geçmeyi yine başarıyor. Uygulamaya gelecek yeni uygulamanın adı ''Showtimes.''

TikTok'tan Bilet Satın Alınabilecek

Birbirinden seçkin film stüdyoları ''Showtimes'' ismi verilen araca erişim sağlayabilecek. Bu sayede uygulamayı kullanan kişiler filmlerin fragmanını izleyebilecek. Bununla kalmayıp filmlerin gösterim saati ve en yakın sinema bilgileri gibi ayrıntılar da yer alacak.

TikTok bu bilgileri vermenin ötesinde bilet satın almayı da mümkün hale getirecek. Böylece izlenen filmin fragmanından sonra o yapımın sinema bileti uygulama üzerinden satın alınabilecek. Yapılan incelemelere göre uygulamadaki kullanıcıların %52'si yeni dizi, film ve oyuncular hakkında bilgi edinmek için TikTok'u kullanıyor.

Yeni özellik şu an sadece ABD'deki anlaşmalı stüdyolar tarafından kullanılabiliyor. Diğer ülkelere özelliğin ne zaman geleceği veya gelip gelmeyeceği bilgisi henüz paylaşılmadı.

TikTok Yeni Özellikleriyle Sınırları Zorluyor

TikTok, bilet satın alabilme özelliğinin yanında başka yeni özellikler daha sunuyor. Bunlardan biri mobil oyun şirketleri ile iş birliği yapan içerik üreticileri, kullanıcıların oyunları indirebilmesi olmak için iOS ve Android cihazlara özel bağlantı ekleyebilecek. Aynı zamanda içerik üreticileri videoda sergilenen hizmet veya ürün hakkında daha fazla ayrıntıya yönelik linkleri yorumlar kısmına sabitleyebilecek.

Bir diğer dikkat çeken özelliğin adı ise Profile Kit. Kullanıcılar hesaplarının üçüncü taraf uygulamalara bağlanmasına ve buralarda videolarını ekleyebilmesine imkan sunacak. Bu girişime yönelik yapılan ilk ortaklık, sosyal medya bağlantılarını tek bir yerde toplamayı sağlayan Linktree ile gerçekleştiriliyor. Linktree sayfalarında bazı TikTok videoları kullanıcılara gösterilebilecek.