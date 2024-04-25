TikTok CEO'su ABD'ye Meydan Okudu: "Hiçbir Yere Gitmiyoruz"

TikTok kuşkusuz son yılların en popüler sosyal medya uygulamarının başında geliyor. Ancak platformu Instagram, Twitter (X) ve Snapchat gibi rakiplerinden ayıran bir yönü var; Çin menşeli olması. İşte tam da bu nedenle bir süredir ABD'de yasaklanması gündemde.

Hatta son olarak TikTok yasağının uygulanmasını sağlayacak tasarı, Kongre'den geçerek Biden'ın imzası için Beyaz Saray'a gönderildi. Tüm bunlar yaşanırken TikTok cephesi de sessiz kalmadı. Yine platform üzerinden bir video paylaşan CEO Shou Chew, "Hiçbir yere gitmiyoruz." mesajı verdi.

TikTok CEO'su Shou Chew, Yasak Hakkında Konuştu

Videoda ABD Kongre'sinden geçen yasa tasarısı hakkında konuşan Chew, platformun ABD'deki 170 milyon kullanıcının elinden alınmaya çalışıldığına vurgu yaptı. Yaklaşık 300 milyon nüfuslu ülkenin gerçekten de büyük bir bölümü aktif bir şekilde TikTok kullanıyor.

TikTok'un savunduğu değerlerin ABD'nin özgürlük ilkesiyle örtüştüğünü söyleyen CEO, bunun sıradan insanlara kendilerini ifade etme şansı tanıdığını ve popülaritesinin temelinin de bu olduğunu söyledi. Ayrıca "Hiçbir yere gitmiyoruz." ifadesiyle de ABD'ye açıkça meydan okudu.

Yine de belirtmekte fayda var ki bu meydan okuma sembolik. TikTok, her yasal zemine sahip şirket gibi yasaklara karşı mahkemede savunacak. Chew'in açıklamasına göre kullanıcılar bu yasal süreç devam ederken platformu kullanmaya devam edebilecek.

Bu doğrultuda kullanıcılarından da destek isteyen CEO, insanların TikTok'un hayatlarına nasıl etki ettiğine dair hikayelerini platformda paylaşmlarını istedi. Muhtemelen olası bir mahkemede bu hikayeler hakim ve jüriye argüman olarak sunulacak.

TikTok CEO'su konuşmasında güvenliğe de vurgu yapmayı ihmal etmedi. Chew, verilerin Çin hükümetine gittiğine dair iddialarda bulunan ABD'li yetkililere karşı kullanıcı verilerini korumak için kimsenin almadığı kadar çok güvenlik önlemi aldıklarını ve milyarlarca dolar para harcadıklarını söyledi.

Elbette ki bu açıklamalar sürpriz değil. TikTok'un yasak karşısında direnmesi zaten bekleniyordu. Ancak bu direnişin bir sonuç verip vermeyeceği önümüzdeki dönemde muhtemelen uzun bir hukuk savaşının ardından belli olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce TikTok, ABD'de yasaklanacak mı? Yoksa Çinli sosyal medya devi vereceği hukuk savaşında başarılı olacak mı?