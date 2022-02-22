Tiktok Daha Fazla Gelir İçin Video Süresini Uzatıyor: Kullanıcılar Bunu İstememişti

Kısa sürede en sevilen uygulamalardan biri haline gelen TikTok, genç kuşağın en çok vakit geçirdiği platformlardan biri oldu. Geçtiğimiz aylarda TikTok, yaptığı bir araştırmada 60 saniye ve üzerindeki videoların kullanıcılar üzerindeki etkisini test etmek için bir anket yaptı. Anket sonucunda kullanıcılar, 60 saniye ve üzerindeki videoların kendilerini strese soktuğunu belirtti. Ancak TikTok, buna rağmen daha fazla gelir elde etme amacıyla video sürelerini uzatma kararı aldı.

Daha Uzun Video Daha Fazla Gelir!

TikTok platformu, 2022 yılının başında çeşitli avatarlar, emojiler ve daha fazlası için özelliklerini test etti. Canlı yayınlarda ekran paylaşımı gibi özellikleri erişime sokan TikTok, şimdi de normalde 60 saniye olan video süresini uzatma kararı aldı.

Geçtiğimiz sene video içeriklerini 3 dakikalık bir süreye uzatacağını açıklayan TikTok, daha sonra Ağustos ayında sınırlı sayıdaki kullanıcı için 5 dakikalık video özelliğini test etmeye başladı. Ardından ise platform, 10 dakikalık videoları Beta aşamasında denedi.

Yakın bir zamanda kullanıcılarına video süreleri ile ilgili olarak bir anket gönderen TikTok, video sürelerinin kullanıcılar üzerindeki etkisini araştırdı. Araştırma sonucunda kullanıcılar, 1 dakika ve üzerindeki videoların kendilerini strese soktuğunu açıkladı. Ancak tüm bu kullanıcı geri dönüşlerine rağmen TikTok, video sürelerini uzatma kararı aldığını duyurdu.

TikTok gibi bir platformun kullanıcı deneyimlerini göz ardı etmesi şaşırılacak bir durum olsa da, sosyal medya platformları arasındaki rekabet gün geçtikçe artıyor. Bu nedenle, birçok şirket daha fazla gelir elde edebilmek için çeşitli yollar aramaya başlıyor. TikTok’un böyle bir karar almasındaki en büyük etken de gelirlerini artırmak istemesi.

Videoların uzun olması, daha fazla reklam anlamına geliyor.

Ancak bunun yanında gelişen teknolojiyle beraber özellikle genç kuşak uzun videolara karşı ilgisini kaybetmiş durumda. TikTok kullanıcılarının ortalama yaşları baz alındığında, uzun videoların kısa videolar kadar ilgi görmeyeceği oldukça açık.

Video analiz şirketi Conviva'nın aktardıklarına göre; 2021 yılında YouTube'daki videoların yüzde 12'si bir dakikadan kısa videolardan oluşuyor.