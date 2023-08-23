TikTok E-Ticaret Sitelerine Bağlantıyı Yasaklayacak: Peki Neden?

Hatırlarsanız TikTok, kullanıcılarına uygulama içinde satın alma imkânı sunarak TikTok Shop'u kurmuştu. Böylece kullanıcılar canlı yayınlardaki bağlantılar üzerinden beğendikleri ürünü satın alma şansını yakalıyordu.

Yeni gelen haberlere göre TikTok, e-ticaretteki başarısını sürdüremiyor. Bu yüzden dış bağlantıları yasaklayarak uygulmanın satış oranlarını yükseltmeyi planlıyor.

Artık Amazon Gibi E-Ticaret Sitelerine Bağlantılar Olmayacak!

Alınan yeni karara göre uygulamada TikTok Shop haricindeki e-ticaret sitelerinin bağlantıları verilmeyecek. Örneğin; içerik oluşturucuları artık Amazon mağazalarında bulunan eşyaların (mutfak eşyaları, mobilya vb.) bağlantılarını paylaşamayacak.

Biliyorsunuz ki eğer birisi Amazon'un mağazasındaki bir ürünü satın alırsa influencer'lar bu satış üzerinden küçük bir komisyon alıyordu. Yasağın hayata geçirilmesinin ardından artık bu da olmayacak.

Şirkete göre bu yasak, kullanıcıların uygulamada gördükleri bir ürünü satın almak istemeleri halinde TikTok Shop'u kullanmaya yönlendirilmesinin bir yolu olacak. Böylece kullanıcılar TikTok Shop'u ne kadar sık kullanırsa kazanç da o kadar artacak.

TikTok Shop'un bu yıl ABD'de 500 milyon dolardan fazla zararı oldu. Şirketin bu zararı engellemek için böyle bir yasak ile kullanıcıları yeniden kendine çekmesi gerekiyordu.

Yasağın ne zaman geleceği henüz belli olmasa da TikTok Shop için olumlu etki yaratması bekleniyor.

Peki, siz TikTok'un bu stratejisini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.