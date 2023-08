Twitch'e TikTok Benzeri "Keşif Akışı" Geliyor!

Twitch, web sitedeki içeriklere kaydırarak ulaşabileceğiniz yeni bir sistemi test ediyor. Sistem, TikTok'un ana sayfa akışıyla büyük benzerliğe sahip.

Twitch'in X'te yayınladığı bir gönderiye göre şirket, "Keşif Akışı" adını verdiği ve dikey olarak kaydırılan yeni bir akışta takip ettiğiniz yayıncıların kliplerini gösteren bir özelliği test ediyor ve bu yeni akış sistemi Salı günü "belirli kullanıcılara" sunulacak.

Akış size Twitch içerik üreticilerinin kliplerini gösterecek ancak başlangıçta klipler yalnızca yatay klipler olacak. Twitch yayıncıların bu alana ağırlık vermesiyle kliplerin de tıpkı Shorts'ta olduğu gibi dikey olarak ekleneceğini belirtiyor.

Our first Discovery Feed experiment starts rolling out to select users today



This limited experience will help us train our algorithm & get your feedback



Feature Clips after every stream to get discovered in the Feed, even if you're not in the experiment



See 🧵 for details 👇 https://t.co/MULzug74g0 pic.twitter.com/s0UEhMOD6Y