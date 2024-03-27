TikTok'a Bir Darbe Daha: FTC Tarafından Yeni Bir Davayla Karşı Karşıya Kalabilir!

Uzun bir süredir ABD'de TikTok tartışmaları sürüyor. En son Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada da çoğunluğun talebi TikTok'un kapatılmasına yönelik oldu. Şu an şirket hala 180 günlük sürecin içinde. Bu sürecin sonunda eğer başka bir şirkete satılmazsa ülkede TikTok resmen yasaklanmış olacak.

TikTok bununla mücadele ederken bir diğer darbe de Federal Ticaret Komisyonu'ndan geldi. Söylenene göre FTC'nin TikTok'a dava açacağı ve yüklü miktarda bir para cezasıyla sonuçlanacak bir soruşturma başlatacağı iddia ediliyor.

TikTok Bir Darbe Daha Alıyor

Soruşturmanın temelinde ise çocukların kişisel verilerinin işlenmesi başta olmak üzere uygulama gizlilik ve güvenlik konusundaki açıkları bulunuyor. FTC şu an şirketle ilgili iki ana noktayı araştırıyor. Bunlardan ilki Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nın (COPPA) ihlal edilmesi.

Bir diğer nokta ise Çin'deki kullanıcıların ABD'deki kullanıcıların verilerine erişimin olduğunu iddia ederek kullanıcıları yanılttığı iddiası. Yani her iki konuya da bakılırsa şirket kullanıcıları yanıltma ve kişisel verilerin gizliliği konusunda sıkıntılı bir sürece daha girecek.

TikTok'un ABD ile mücadelesine devam ettiği süreç içerisinde bir dava ile daha karşılaşması şirketi fazla yıpratacak gibi görünüyor. Şu an davanın sonucunun ne yönde olacağı belirsizliğini korusa da TikTok her geçen gün daha zorlu bir sürece giriyor.

Ayrıca TikTok henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.