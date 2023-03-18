TikTok'a Soruşturma Üstüne Soruşturma: Gazeteci Casusluğu!

Biden yönetimi, Çin ile olan bağlarından kaynaklanan ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok üzerindeki baskıyı son zamanlarda artırdı ve görünüşe göre Adalet Bakanlığı ve FBI da kendi baskılarını uyguluyor.

İlk olarak Forbes, kurumların TikTok'un ana şirketi ByteDance'ı aktif olarak soruşturduğunu bildirdi. Soruşturmanın, bazı çalışanların uygulamayı ABD merkezli gazetecileri gözetlemek için kullanmasının ardından başlatıldığı bildirildi.

Şimdi de The New York Times ve diğer yayın organları Forbes'in haberini doğrulayarak Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Dolandırıcılık Bölümünün kullanıcı gizliliğinin ihlalini soruşturmak üzere FBI ve Virginia Doğu Bölgesi ABD savcısı ile koordinasyon hâlinde olduğunu teyit etti.

ByteDance Çalışanları Gazetecilere Bilgi Sızdırıyor İddiası

ByteDance iç soruşturmasında, bazı çalışanların şirkette kimlerin gazetecilere bilgi sızdırdığını araştırmak için Amerikalı gazetecilerin TikTok hesaplarındaki verilere eriştiğini tespit etti. Olaya karışan ve daha sonra işten çıkarılan çalışanlardan ikisi şirketin Çin'deki operasyonlarının bir parçasıydı.

TikTok, Beyaz Saray'ın yeni elden çıkarma talebini (ByteDance ile bağlarının koparılması) reddederek, şirketi satmanın hükûmetin endişelerini gidermeyeceğini savundu. TikTok bunun yerine kendi önerdiği çözümü işaret etti ancak ABD hükûmetini ABD'de faaliyet gösteren Çin merkezli bir şirketin kendi kendini düzenlemesine izin verilmesi gerektiğine ikna etmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

TikTok, uygulamanın Çin ile olan ilişkisine dair endişeleri azaltmak için ABD kullanıcı verilerini yurt içinde depolayacak ve şirketi Amerikan teknoloji devi Oracle tarafından yürütülen bir denetim sürecine tabi tutacak "Project Texas" olarak bilinen 1,5 milyar dolarlık bir girişim başlattı.

TikTok'un ABD'de yaşadığı gerilimin ne kadar daha süreceği ve nasıl sonuçlanacağı hâlâ belirsiz ancak ilerleyen süreçte somut kararların alınacağını söyleyebiliriz.