TikTok ve Meta Yine Çocuk İstismarı ile Gündemde

Sosyal medyanın çocukların kullanımına açılıp açılmaması, günümüzde en çok tartışılan sorunlardan biri. Geçmişte başlayan ve bazı insanların ölümüyle sonuçlanan "akım" adı altındaki tehlikeli içerikler, uzun süreler boyunca sosyal medya platformları tarafından engellenmemişti.

Baskıların artmasıyla birlikte sosyal medya platformları bu tarz içeriklere karşı katı önlemler aldı. Fakat bugün Meta ve TikTok'un sahibi ByteDance'e açık mektup yollayan Parents Together Action (Ebevenyler Birlikte Hareketi) isimli gruba göre bu sorun çözülmedi.

İki dev sosyal medya şirketi, algoritmalarını çocukları koruyacak şekilde düzeltmedikleri, intihara yönlendiren paylaşım ve akımlara izin verdikleri iddialarıyla suçlandı.

"Kârınızı, Hissedarlarınızı ve Şirketinizi, Çocukların Sağlığına Tercih Ettiniz!"

Yayımlanan açık mektupta iki şirkete de büyük suçlamalar yönelten grup, çocukların sosyal medyada başta siber zorbalık olmak üzere cinsel suistimal, intihara teşvik, uyuşturucu benzeri bağımlılıklar ve yeme bozukluğu gibi çocuk sağlığı açısından oldukça büyük sorun teşkil edecek tehlikelerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ayrıca şirketlerin çocuk sağlığının yerine hissedarlarını, kârlarını ve şirket sürdürülebilirliğini tercih ettiği söylendi.

Son günlerde çocukların internet güvenliği üzerine katı kurallar alan Meta ve TikTok, bu hamlelerine rağmen hala eleştiriliyor. İddialara göre şirketlerin aldığı kararlar, yalnızca bir göz boyama ve halkla ilişkiler hamlesinden ibaret.

Şirketlerin yaptığı açıklamalara ikna olmayan ebeveynler, hala Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yayılmaya devam eden ve ölüm ya da yeme bozukluğu riski taşıyan akımları örnek olarak gösteriyor.