TikTok'a Geçiş Anahtarlarıyla Oturum Açma Özelliği Geliyor

TikTok sayesinde iPhone'da parolayla oturum açmayı destekleyen üçüncü taraf uygulamaların listesi bir uygulama daha arttı. Popüler video paylaşım servisinin kullanıcıları artık Apple ID'leriyle ilişkilendirilmiş parolalarıyla oturum açma seçeneğine sahip olacaklar, bu da Face veya Touch ID'yi kullanarak hesaplarına kolayca girebilecekleri anlamına geliyor.

Anahtarlardan biri web sitesi veya hizmetle ilişkili bir genel anahtarken, diğeri yalnızca kullanıcının cihazında saklanan özel bir anahtar. TikTok gibi hizmetlerin ve uygulamaların bu özel anahtara erişimi yoktur ve kullanıcılar bunu kopyalayamaz veya veremez, bu da geçiş anahtarlarını kötü niyetli kişiler tarafından veri ihlallerine ve sosyal mühendisliğe karşı güvenli hâle getirir.

iOS cihaz sahipleri, özel anahtarlarını bir hizmetin genel anahtarıyla eşleştirmeden önce biyometrik verilerini kullanarak girişler için kullanıcıların kimliğini doğrulaması gerekiyor.

TikTok Geçiş Anahtarıyla Oturum Nasıl Açılır?

TikTok'ta iPhone ve iPad'ler için geçiş anahtarlarını kullanabilmek için cihazlarınızın iOS'un en son sürümünü çalıştırıyor olması gerekiyor. Apple, parola yönetim sisteminde geçiş anahtarlarını sakladığından, iCloud Anahtar Zinciri de etkinleştirilmeli. Son olarak, Apple ID'leri için iki faktörlü kimlik doğrulama açık olmalı.

TikTok bu ay Asya, Afrika, Avustralya ve Güney Amerika'daki belirli bölgelere geçiş anahtarı desteğini sunmaya başlayacak. Video paylaşım hizmeti, özelliğin zaman içinde başka yerlerde ve diğer işletim sistemlerinde de kullanılabileceğini, bu nedenle büyük olasılıkla Kuzey Amerika'ya ve Android cihazlara da geleceğini söyledi.

Giriş seçeneğine erişen TikTok kullanıcıları, uygulamanın altındaki profillerine giderek ve ardından menüdeki ayarlar ve gizliliğe erişerek bunu etkinleştirebilirler.

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