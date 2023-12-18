TikTok Bir İlke İmza Attı: Geniş Ekranda Kullanıcı Deneyimi İyileşti!

Dünya genelindeki en popüler sosyal medya platformu TikTok son güncellemesiyle büyük ekranlarda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırdı.

TikTok Büyük Ekran Deneyimini Güçlendirdi!

Yapılan güncelleme ile artık tablet ve katlanabilir telefonlardan daha büyük ekranlara sahip cihazlarda TikTok'un estetik ve işlevselliği ön planda.

Yüksek kalitede görüntüleme için optimize edilen videolar, daha kullanıcı dostu gezinme menüleri ve cihaz tutuşuna göre esneklik gibi özelliklerle güncellenen TikTok hem yatay hem de dikey yönde etkili bir şekilde çalışarak kullanıcıların tercihlerine daha fazla uyum sağlıyor.

TikTok yetkilileri dünya genelinden gelen kullanıcıların eğlenmek ve öğrenmek için TikTok'u tercih ettiğini bu nedenle büyük ekran kullanımının da önemli olduğunu vurguluyor.



Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan bir analize göre Apple App Store ve Google Play Store toplamında 10 milyar dolarlık kullanıcı harcamasını aşarak TikTok oyun dışı uygulamalar arasında bir rekora imza attı.