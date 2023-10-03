Google'dan Yeni Katlanabilir Telefon Geliyor: Bu Sefer Kapaklı Pixel Göreceğiz!

Google'ın katlanabilir cihaz konusundaki çalışmaları henüz bitmemiş olma ihtimali olsa da öyle ya da böyle yeni bir Pixel Fold daha göreceğimiz aşikâr. En son Pixel Buds uygulama güncellemesini derinlemesine inceleyen 9to5Google, gelecekteki bir Pixel katlanabilir cihazına dair kanıtlar keşfetti.

Gelecekte üretileceği varsayılan cihaz "Felix" ile birlikte "Comet" kod adını taşıyor ve bu kod adı Pixel Fold ile ilgili.

Biraz daha derine inildiğinde, Comet'in uygulama kodunda "katlanabilir" olarak kategorize edildiği görülüyor. Bu bilinmeyen ürünü daha da gizemli kılan şey, Google'ın mevcut nesil Pixel telefonları "Komodo" ve "Caiman" gibi sürüngen isimlerinden oluşuyor ancak bu ise bu standartın dışında kalıyor. Bu nedenle 9to5, cihazın Google'ın olağan "sürüm döngüsünün" dışında kalabileceğine inanıyor.

Galaxy Z Flip Serisine Rakip Pixel Fold Yolda Olabilir

Orijinal Pixel Fold, Mayıs ayında piyasaya sürülmüş ve bir ay sonra tüketicilere gönderilmişti, dolayısıyla Google'ın Pixel Fold 2 ile ilgili detayları uygulamalarına bu kadar erken yerleştirmeye başlaması için oldukça erken olduğu düşünülüyor.

Yine de bunun bir Pixel Flip olma ihtimali de var. Şirketin 2025'te başka bir katlanabilir cihaz piyasaya sürmek isteyebileceği ve bunun Samsung'un Galaxy Z Flip'ine rakip olmak için kapaklı bir katlanabilir olabileceği de öne sürülmüştü.

Bu söylentiler bir süre daha söylentiden ibaret kalmaya devam edecek fakat bu esnada Google'ın Pixel 8 serisini ve Pixel Watch 2'yi tanıtacağı sonbahar etkinliğinin 4 Ekim'de başlamasına sayılı günler kaldı.

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