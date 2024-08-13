TikTok İnadından Vazgeçti: Merakla Beklenen Özellik Nihayet Geldi!

Son dönemde Türkiye'de kapatılacağı iddialarıyla gündeme gelen TikTok, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliği nihayet kullanıma sundu. Şu an için yalnızca belirli bir kesim tarafından kullanılabilen bu işlev, çocuk kullanıcıların korunabilmesi için bazı önemli şartlar da içeriyor.

TikTok'a Grup Sohbetleri Özelliği Geldi

TikTok kullanıcıları bundan böyle 32 kişiye kadar grup sohbetleri oluşturabilecekler. Bu sayede, en sevdikleri videoları, en son trendleri ve meme'leri sohbette yer alan arkadaşlarıyla paylaşabilecekler. Ancak, bu özelliğin kullanılabilmesi için bazı kritik şartların olduğunu da belirtmekte fayda var.

Platform, çocuk kullanıcıları göz önünde bulundurarak DM'lerde olduğu gibi işleri sıkı tutmaya devam edecek. Zira, grup sohbetleri 13 ila 15 yaş arasındaki kullanıcılar tarafından kullanılamayacak. 16 ila 17 yaşındakiler ise en az bir ortak arkadaşları olması durumunda grup sohbetine katılabilecekler.

Yukarıda da belirtildiği gibi, grup sohbetleri şu an için tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Şu an yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı için mevcut olan özelliğin ilerleyen dönemlerde genel kullanıma açılması söz konusu.