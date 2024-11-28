Genç Kullanıcılara Yönelik İlk Adım Geldi: TikTok, Çeşitli Güzellik Filtrelerine 18 Yaş Sınırı Getirdi!

Özellikle genç ve çovuk yaştaki kullanıcıların güvenliğine yönelik önemler almadığı sebebiyle epey eleştirilen TikTok, nihayet bu alanda önemli adımlar atmaya başladı. Genç kullanıcıları korumak amacıyla dünya genelinde uygulayacağı yeni güvenlik önemlerini duyuran platform, artık bazı filtrelerin 18 yaş altındaki hesaplar tarafından kullanılamayacağını açıkladı.

Ünlü şirket, kısa bir süre duyurduğu kurallarla birlikte belirli bir yaştan küçük kullanıcıların TikTok'ta profil oluşturamayacağını, 18 yaştan küçük kullanıcıların ise yüzü güzelleştirmek için kullanılan filtrelere erişemeyeceğini bildirdi.

13 Yaşından Küçükler TikTok'a Giremeyecek, 18 Yaşından Küçükler İse Güzellik Filtreleri Kullanamayacak!

Yapılan açıklamalara göre, 18 yaşından küçük kişilerruhsal sağlığı kötü yönde etkileme potansiyeline sahip olması nedeniyle TikTok'ta yer alan göz büyütme, cilt pürüzsüzleştirme veya cilt tonunu açma gibi görünümlerini değiştiren filtrelere artık erişemeyecek.

Söz konusu kısıtlamanın, eğlenceli filtreler için geçerli olmazken muhtemelen yüz yapısını incelterek, cildi aydınlatarak ve daha uzun kirpikler ekleyerek kişinin yüzünü önemli ölçüde değiştiren "Bold Glamour" gibi güzellik filtrelerini kapsayacağı söyleniyor.

TikTok, yüz filtrelerinın yanı sıra önemli bir yaş sınırı da hayata geçirdi. Buna göre 13 yaşından küçük kullanıcılar bundan böyle platformda herhangi bir profil oluşturamayacak. Şirket bu kısıtlamalarla birlikte kullanıcıların farklı tarih veya doğum tarihiyle başka bir hesap oluşturmasını engelelyeceğini ve reşit olmayan bir kişinin sahip olduğu düşünülen hesapların tespit edilip inceleneceğini de belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...