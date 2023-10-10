TikTok Yasaklarında Ortalık İyice Karıştı: İkinci Bir Yasa Tasarısı Gündemde!

Bildiğiniz üzere TikTok birçok ülke tarafından yasaklandı. Hükûmetler uygulama hakkında endişelerini belirtti. Hatta uygulamanın yasaklanması için ortak yasa tasarısı geliştirilmeye çalışıldı.

Yeni gelen habere göre işler daha da karıştı. TikTok yasaklarında hedefte olan bir yasa işe yaramayınca, başka bir yasa tasarısına yönelim oldu. Peki son karar ne oldu? İşte haberimizin devamı...

İkinci Bir Yasa Tasarısı Önerildi!

TikTok'un yasak haberlerini kaçıranlar için kısa bir özet geçelim; uygulamanın gizlilik ve veri güvenliği konusunda tehlikeli olduğu düşünüldüğü için hükûmetler tarafından yasaklar getirilmeye başlandı.

Bu gizlilik ve veri güvenliği tehlikesini biraz açalım; birçok ülke TikTok’un ait olduğu Pekin merkezli ByteDance isimli internet şirketini, kullanıcılara ait verileri elinde bulundurmakla suçladı. Milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın kişisel verileri topladığı gerekçesiyle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu söylendi.

Hatta ABD, İngiltere ve Danimarka başta olmak üzere birçok ülke, hükûmet yetkililerine uygulamayı kullanmayı yasakladı. Kullanıcılara uygulamayı telefonlarından silmeleri önerildi. O dönemin Biden yönetimi, Bytedance'in uygulamayı bir Amerikan şirketine satmasını söyledi.

Tüm bunların ardından uygulamanın yasaklanabilmesi için RESTRICT Yasası öne sürüldü. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili 12 senatörün sunduğu bu yasa tasarısına, sivil toplum kuruluşları ve örgütler karşı geldi.

Devlet yetkililerine gereğinden fazla yetki verildiği düşünüldüğü için yasaya gösterilen destekler azaldı. Yeni gelen habere göre Ticaret Komitesi Başkanı Maria Cantwell tarafından yeni bir yasa tasarısı (Koruma Yasası) yazıldı. Şimdi de herkes bu yasanın değerlendirilmesini bekleyecek.

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