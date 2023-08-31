TikTok Bir Ülkede Daha Yasaklandı: Bu Sefer Gerekçe Başka!

Kırgızıstan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı, çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından dile getirilen endişelere yanıt olarak TikTok'un yasaklandığını resmen duyurdu.

Kırgizistan'ın kurum ve kuruluşları, TikTok'un çocukların zihinsel gelişimi ve refahı üzerindeki zararlı etkisi hakkında binlerce şikayet aldıktan sonra bu durumu yetkili mercilere taşıdı.

TikTok, Kırgızistan'da Yasaklandı

Bakanlığın açıklamasına göre TikTok, kullanıcıları kısa video kliplerden oluşan bir dünyaya sürükleyerek gençlerin platformda sergilenen ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bazı zorlukları taklit etmeye çalışmasına yol açıyor. Bağımlılık yaratan bu içerik genç neslin duygusal refahını da olumsuz etkiliyor.

TikTok'un yasaklanması kararı, incelemeler ve itiraz dalgasının ardından alınırken, karara yönelik Dijital Kalkınma Bakanlığı göreve çağrıldı.

Bu yasağı daha dikkat çekici kılan şey, bu zamana kadar TikTok'un yasaklandığı ülkeler bu kararı Çin'den kaynaklı jeopolitik sebeplerle alırken, Kırgızistan ilk kez farklı bir nedenle yasak uygulayan ülke olarak tarihe geçti.

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