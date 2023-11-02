Bir TikTok Kullanıcısı, Atatürk'e Benziyor Diye Bir Saatte 500 Bin TL Kazandı!

Bir TikTok kullancısı, Atatürk'e benzerliğini kullanarak sosyal medya üzerinden çok kısa bir sürede para topladı. Canlı yayına katılan kişilerin kullanıcıya hediye olarak para gönderdiği görüldü.

Toplamda 1 Milyon TL Kazandı!

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel adındaki kişi, TikTok hesabından bir canlı yayın açtı. Canlı yayına katılan kişilere İzmir Marşı dinleten Görel, bir saatte 500 bin TL kazandı. Aradan biraz zaman geçtikten sonra toplanan para miktarı 1 Milyon TL oldu.

Daha önce de birçok kez canlı yayın açan Görel, Atatür'e olan benzerliğini adeta ticarete dökmüş durumda. Sosyal medyada Atatürk'ün söylediği sözleri canlandırarak videolar paylaşan Serdar Görel, bu hareketiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

Görel'in canlı yayında çok kısa bir sürede 1 milyon TL hediye para alması, sosyal medyada gündem olmasına sebep oldu. Bazı kullanıcılar TikTok kullanıcısı Görel'i eleştirmekten çekinmedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.