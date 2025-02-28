Artık TikTok'a Girdiğinizde Sinirleriniz Bozulmayacak

Popüler sosyal medya platformu TikTok, web/masaüstü deneyimini iyileştirmek üzere yeni bir adım attı. Web uygulaması artık modüler bir düzene sahip olacak.

Bilindiği üzere mobilde kullanabildiğimiz bazı özellikler TikTok'un web sürümünde geçerli değil. Aynı verimi masaüstü versiyonunu kullanırken alamıyoruz ne yazık ki.

Tasarımda değişime giden Çinli şirket, modüler tasarım yeniliği kapsamında gezinme çubuğunun konumunu da değiştirdi. Yeni tasarımla beraber daha sürükleyici bir izleme deneyimi ve kullanıcıların ilgi alanlarına uygun içerikleri keşfetmesini kolaylaştıracağı söyleniyor.

TikTok Masaüstü Yeni Tasarımla Geldi

Platformun masaüstü versiyonu elden geçirildi. Finalde gördüğümüz tabloda sol kenar çubuğunun işlevsellik bakımından yeni özellikler kazandığını görüyoruz.

Kullanıcılar sol tarafta yer alan sabit bir panelde For You, Explore, Messages, profil ayarları, hesap önerileri ve LIVE gibi temel kontrollere erişebiliyorlar.

Sağ tarafta bulunan etkileşim araçları ise beğeniler, yorumlar ve paylaşım seçeneklerini video penceresinin sağ tarafında tutarak düzenli bir biçimde kullanıcıya sunuyor.

Bundan böyle web sürümünde özel kategorilere erişebileceksiniz. Videolarınızı kaydedebilir, onlara özel kategoriler oluşturabilirsiniz—aynı Instagram'daki "Koleksiyon" özelliği gibi.

Popüler İç İçe Geçen Video Sistemi

TikTok, web tarayıcılarındaki picture-in-picture (ekran içinde ekran) modundan ilham alarak masaüstü için bir kayan medya oynatıcı ekledi. Şirketin açıklaması:

Bu esnek kayan pencere, TikTok'u diğer pencerelerin üzerinde görünür tutarak, favori içeriğinizi kaçırmadan çoklu görev yapmanıza olanak tanıyacak.

İlaveten web sürümü üstünden giriş yapan içerik üreticilerine LIVE videolarını hem yatay hem de dikey modda başlatma olanağı tanınacak.

Tüm bu yenilikler yalnızca Google Chrome tarayıcısı kullananlar için geçerli. Diğer tarayıcılara gelip gelmeyeceği bilinmiyor.