TikTok Çocuklara Kötü Örnek Olmasın Diye Meditasyon Yaptıracak

Geçtiğimiz yıl ABD'de iki partiden bir grup başsavcı, TikTok'un çocuk ve gençler üzerinde ciddi psikolojik etkiler yarattığı gerekçesiyle şirketi dava etti. Washington DC Başsavcısı Brian Schwalb, TikTok'un kasten bağımlılık yaptığını ve depresyon, kaygı bozukluğu, uykusuzluk, hatta beden algısı sorunlarına yol açtığını iddia etmişti.

TikTok ise bu suçlamalara karşı kendini, platformda zaten bir süredir yürürlüğe koyduğu önlemleri hatırlatarak savunmuştu. Şimdi ise bu savunmaların altını dolduracak yeni bir sistemi devreye koyuyor.

TikTok Algoritması Meditasyon Yaptıracak

TikTok, uyku kalitesini artırmak için hazırladığı yeni meditasyon özelliğini duyurdu. Uygulama, özellikle 18 yaş altındaki kullanıcılar için gece saatlerinde otomatik olarak devreye giriyor. Eğer saat 22.00'den sonra hâlâ TikTok'ta takılmaya devam eden gençler varsa algoritma ona göre çalışacak ve özenle seçtiği rehberli meditasyon videolarını bu gençlerin karşısına çıkaracak.

Uygulamanın sahibi olan Çinli teknoloji devi ByteDance, bu özelliği yıl başında belli kullanıcılarla test ettiğini ve artık herkesin erişimine açtığını duyurdu. Yeni meditasyonlar; dijital alışkanlıkları düzene sokmak, uyku sorunlarını azaltmak ve "doomscrolling" yani sonsuz kaydırma bağımlılığını törpülemek amacıyla görücüye çıkıyor.

Gençler bu "uyarıya" kulak asmayıp video izlemeye devam ederse bu defa tam ekranlı bir meditasyon süreci başlayacak.

Uygulama Mercek Altında

Dünyanın dört bir yanında TikTok mercek altında tutuluyor. Örneğin Avustralya, geçtiğimiz Kasım ayında sosyal medya uygulamalarına 16 yaş altındaki kullanıcıları yasaklayan sert bir yasayı hayata geçirdi. Bu yasaya uymayan platformlara tam 50 milyon Avustralya doları ceza verilecek.

Öte yandan uygulamanın ABD'deki akıbeti de halen belirsiz. Anayasa Mahkemesi, TikTok'un Çinli sahibi ByteDance tarafından elden çıkarılması şartıyla uygulamayı yasaklayan yasayı onaylamıştı. Ancak Donald Trump, kararın uygulanmasını erteledi ve TikTok şimdilik açık kalmayı başardı.

ByteDance'a tanınan son satış süresi ise Haziran ortasında doluyor.