TikTok Oyun Oynama Özelliğini Test Ediyor

TikTok, oyun oynama özelliğini test etmeye başladı. Popüler sosyal medya platformu, kullanıcıların uygulama içerisinde mini oyunlar oynayabilmesine imkân tanıyacak. Böylelikle uygulamada geçirilen sürenin daha da arttırılması sağlanabilir. ByteDance tarafından alınan karara dair merak edilen detaylar haberimizde.

ByteDance tarafından geliştirilen TikTok 2015 yılında kullanıma sunuldu ve çok kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Gün içerisinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya uygulaması, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak tanıyor.

TikTok Oyun Oynama Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Geliştirici ByteDance, yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran TikTok ile ilgili oldukça ilginç bir karar aldı. The Verge'deki habere göre şirket, uygulama içerisinde mini oyunlar oynanabilmesine olanak tanıyan özelliği test etmeye başladı.

Popüler sosyal medya uygulamasının yeni özelliği Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yer alan kullanıcılar için kullanıma sunuldu. Şirket, oyun oynama özelliğini birkaç hafta içerisinde dünya genelinde test etmeye başlayacağını belirtti.

Platformda şu anda RestZoo, Basketblal FRVR, Tap The Diffrence, Peek a Who, Influancer Run ve Space Destroyer dahil olmak üzere yaklaşık olarak 9 adet oyun bulunuyor. Oyun sayısının ilerleyen zamanlarda artması bekleniyor.

Şu anda test sürecine dahil olan kullanıcılar "Add Link" butonu aracılığı ile "MiniGame" bölümüne erişebiliyor. Bu bölümde şirketin sosyal medya uygulamasına eklediği oyunlar yer alıyor. Bu oyunlar içerisinden bir tanesi seçilerek oynanabiliyor. Oyunların oynanabilmesi için uygulamadan çıkılmasına gerek kalmıyor.

TikTok sözcüsü, her zaman platformlarını zenginleştirmenin ve topluluklarına değer katan yeni özellikleri ve entegrasyonları düzenli olarak test etmenin yollarını aradıklarını söyledi. Yapılan açıklamada, üçüncü taraf oyun geliştiricileri ile yaptıkları entegrasyon çalışmalarıyla HTML5 oyunlarını platforma getirdikleri belirtildi.

Test sürecinin çok erken aşamalarında olduğu açıklandı. Ayrıca şu anda hiçbir oyundan reklamlar ya da uygulama içi satın alım yoluyla para kazanılmadığı ifade edildi. Söz konusu özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

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