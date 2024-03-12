TikTok Photos Uygulaması Her An Gelebilir: Instagram'la Rekabet Artacak!

TikTok ve Instagram arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Her iki uygulama da hem fotoğraf hem de video odaklı çalışmalarını sürekli olarak güncelleyip yeni özellikleri kullanıcılarıyla buluşturuyorlar.

Instagram'ın sık sık TikTok'un mevcut özelliklerini Reels tarafına getirdiğini biliyoruz. Böylece TikTok'un her seferinde bir adım önüne geçmeyi planlayan Instagram'ı, TikTok yine sollayacak gibi görünüyor.

TikTok Photos Uygulaması Yakında Gelebilir

TikTok, başta Instagram olmak üzere pek çok platformun esinlenerek yeni özellikler geliştirdiği bir uygulama olarak da biliniyor. Son dönemde ABD'de devam ediyor olan yasaklanma durumu olsa da hala dünyanın en popüler uygulamaları arasında ilk sırada yerini alıyor.

TheSpAndroid'in aktardığına göre TikTok uygulamasının kodlarında TikTok Photos isimli bir platforma rastladı. Bu platformun fotoğraf odaklı olacağı da isminden anlaşılıyor. TikTok'un yeni uygulamasının doğrudan Instagram ile rekabet edeceği tahmin ediliyor.

TikTok Photos'un aynı Instagram'ın ilk çıktığı zamanlardaki gibi sadece fotoğraf paylaşılan bir uygulama olma ihtimali oldukça yüksek. TheSpAndroid, bu platformun TikTok'tan tamamen ayrı olacağını söylüyor.

Kodlarda denk gelinen uygulamada fotoğraf paylaşarak benzer zevklere sahip insanların birbirine ulaşabileceği görünüyor. Aynı zamanda bir kısımda da “TikTok Photos, yakında kullanıma sunulacak” ifadelerinin de yer aldığı söyleniyor.

Tüm bunlar da uygulamanın çok yakın bir dönemde çıkabileceğine işaret ediyor.