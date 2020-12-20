TikTok Rakibi YouTube Shorts’ta Önemli Değişiklik!

YouTube, şu anda test aşamasında olan özelliğini ön plana çıkarmak için değişiklikler yapmaya devam ediyor. Kısa sürede dünya genelinde oldukça popüler hale gelen sosyal medya platformu TikTok’un rakibi YouTube Shorts uygulamasında yeni bir değişiklik yapıldı. Yeni özelliğe dair yapılan son değişiklikler ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

YouTube Shorts Ne Zaman Gelecek?

Geçtiğimiz ay dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından bir tanesi olan YouTube, platformun kullanım oranını arttırmak ve kitlesini genişletmek için son zamanların en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok’a rakip olacak bir özelliği test etmeye başlamıştı. “Shorts” olarak adlandırılan özellik, TikTok’un video formatına benzer şekilde 60 saniyelik dikey videoları içeriyor.

Yeni özellikle beraber kullanıcılar en fazla 60 saniye uzunlukta olan dikey formattaki videolara video paylaşım platformunda oluşturulan özel bölümden ulaşabiliyor. Kullanıcılar tıpkı TikTok veya Instagram’ın Reels özelliğinde olduğu gibi videlara müzik ekleyebiliyor, videoların hızını arttırıp azaltabiliyor, elini kullanmadan kayıt alması için otomatik bir geri sayım başlatabiliyor. TikTok ve Reels gibi araçlar sunan bu özellik, TikTok’un da yaptığı gibi kullanıcılara ücretsiz ve telif hakkı ile ilgili herhangi bir sorun yaratmayacak müzikler sunma konusunda da oldukça iyi bir durumda.

Şu an deneme aşamasında olan Shorts özelliği henüz belirli bir test grubu tarafından test edilmeye devam ediyor. Özellik henüz dünya genelinde kullanıma sunulmamış olsa da son yapılan değişiklikler, özelliğin şirket tarafından çok yakın bir zamanda kullanıma sunulacağının bir işareti olabilir çünkü şirket, özelliğin kullanıma sunulduğunda büyük bir kitle tarafından kullanılmasını sağlamak için yeni yöntemler deniyor.

YouTube Shorts İçin Yapılan Değişiklikler

YouTube, TikTok’a oldukça benzeyen Shorts isimli özelliği üzerinde değişiklikler yapmaya devam ediyor. Şirket daha önce söz konusu özelliği ön plana çıkarmak için üst kısımda yer alan “Cast” butonunu kaldırıp onun yerine Shorts butonunu eklemişti. Görünüşe göre bu değişiklik söz konusu özelliğin kullanımını arttırmak için yeterli olmadı.

Şirket tarafından yapılan ikinci değişiklik ile Shorts butonu uygulama ekranının alt kısmında yer alan araç çubuğuna eklendi. Keşfet butonu ise Cast’in eski yerine alındı. Bu da yeterli olmayınca keşfet butonu ile Shorts butonu tekrardan yer değiştirdi. Özelliğe erişim hakkı olan kullanıcılar yapılan değişikliğin ardından üst kısımda yer alan butona tıklayarak Shorts videolarına erişebilecek.