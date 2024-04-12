TikTok Fenomenleri İşsiz Kalabilir: Sanal Fenomenler Test Ediliyor!

Yapay zekanın artık hemen hemen her alanda kullanılmaya başladığını görüyoruz. Teknoloji şirketleri ürün ve hizmetlerine yapay zekayı entegre etmeye odaklanıyorlar ve sosyal medya platformları da onlarla aynı çizgide ilerliyor.

TikTok da bu şirketlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yapay zeka filtreleriyle sık sık gündem olan platform, reklamlar için de yapay zekayı test ediyor. Yakında yapay zeka destekli avatarlar, markalar için sponsorlu içerik oluşturabilecek.

Sanal Fenomenler, İnsanları İnternet Piyasasından Düşürecek mi?

Fikir, TikTok'un platformda ürünleri tanıtabilecek ve satış yapabilecek sanal fenomenlar geliştirmek istemesi üzerine çıktı. Bu yapay zeka fenomenleri, TikTok Mağazası'ndan reklam verenler veya satıcılar tarafından yazılmış metinleri kullanacak.

Özellik henüz test aşamasında. Bu yüzden şirketin denemeler yapmasıyla bazı işlevleri değişkenlik gösterebilir. The Information'ın kaynaklarına göre, TikTok'un ekibi bu yapay zeka fenomenlerini test etmiş. Ancak henüz yayına hazır olmadıklarını ve insan fenomenler kadar çok e-ticaret satışı gerçekleştiremediklerini keşfetmiş.

Bununla birlikte TikTok, bu yapay zeka fenomenlerinin insan fenomenlerle birlikte iyi çalışabileceğini düşünüyor. Fakat TikTok'un finansal tarafını nasıl yöneteceği hala büyük bir soru işareti.

Bunlar arasında sanal fenomenlerle gerçek olanlar arasında sponsorluk gelirlerinin nasıl paylaşılacağı yer alıyor. Ayrıca yapay zeka kullanımı gerçek fenomenlerin iş fırsatlarını sınırlandıdrabilir. Buna nasıl engel oluacağı da tartışma konusu arasında.