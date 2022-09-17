TikTok'un Sahibi Firmadan Sanal Gerçeklik Gözlüğü Geliyor

Sanal gerçeklik gözlüklerine yapılan yatırım her geçen gün daha fazla artıyor. Son günlerde tüm kaynaklarını metaverse üzerine ayıran Mark Zuckerberg'ün ardından Apple ve Samsung gibi firmalar da sanal gerçeklik alanına yönelmeye başladı. Büyük firmaların arasına bir yenisi de Çin'den katılacak. TikTok'un sahibi ByteDance, Pico markasıyla ürettikleri yeni sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtacak.

Bir süredir sanal gerçeklik ürünleri alanında hizmet veren Pico, geçtiğimiz yılın başlarında ByteDance tarafından satın alındı. Uygun fiyatlı sanal gerçeklik gözlüğü sunmasıyla tanınan Pico, şimdiye kadar kullanıcılara ve profesyonellere yönelik birçok model geliştirdi. 22 Eylül'de tanıtılacak olan yeni gözlüğün de üst seviyeye hitap edeceği düşünülüyor.

TikTok Meta'ya Rakip Olmak İstiyor!

Sanal gerçeklik teknolojisinin geleceğin teknolojisi mi yoksa kısa süreli bir heves mi olduğu henüz kesinleşmemişken devasa firmalardan bu alana yatırımlar gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Meta, Apple, Sony, Microsoft gibi şirketler sanal gerçeklik gözlükleri alanında çalışmaya başladıklarını açıkladı. Öte yandan teknoloji yarışından geri kalmak istemeyen Çin, yerli üreticilerle çalışarak kendi sanal gerçeklik gözlüklerini üretmeye başladı.

Pico tarafından üretilen yeni sanal gerçeklik gözlüğünün Pico 4 adıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. 27 Eylül'de Çin'e özel olarak, daha sonrasında ise tüm dünyaya satışa açılması beklenen gözlük, son gelen bilgilere göre kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. İddialara göre çok daha küçük bir mercek aralığına sahip olan ve bunun sayesinde ince bir kafa seti tasarımını destekleyen Pico 4'ü kullanmak çok daha rahat olacak. Aynı zamanda Meta'nın başarılı VR gözlüğü Quest 2'den daha yüksek görüntü kalitesine sahip olması bekleniyor. Pico 4 gözlüklerde otomatik IPD yani kullanan kişinin göz bebekleri arasındaki mesafeye göre otomatik olarak kendini düzelten merceklere sahip olacağı düşünülüyor. Hem Avrupa hem de Asya pazarında Meta'ya rakip olmak isteyen Pico, yakın zamanda çıkacak olan Quest Pro'ya kıyasla çok daha uygun fiyatlı bir alternatif piyasaya sürebilir.